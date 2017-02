Agricultura adaptada al hogar

Javier Morillas, almeriense de 35 años, ingeniero Informático e Industrial, es fundador y CEO Niwa Spain SL, compañía con la que se ha propuesto revolucionar la agricultura a nivel mundial dando la posibilidad de cultivar frutas y hortalizas para consumo propio de manera sencilla, sin necesidad de tener conocimientos previos, y en un espacio reducido, como puede ser el salón de casa.

"Niwa es un sistema inteligente que puede controlar distintos sistemas de cultivo. Con él se puede dirigir desde una superficie tal como una maleta, que es el Niwa One, hasta extensiones mayores. Hemos empezado por el principio, pero tenemos la base para con este software controlar grandes superficies. Niwa One es solo el primer miembro de la familia, que viene con el hardware y no es otro que el pequeño invernadero en el que directamente se va a realizar el cultivo", explica este joven emprendedor almeriense sobre un sistema inteligente por el que ya se han interesado varios inversores en el mundo, especialmente norteamericanos, que ven en él una apuesta segura y con un enorme abanico de posibilidades. Tal es así que actualmente, y a falta de ultimar la última fase de la producción final previa la lanzamiento, tienen más de 750 Niwa ONEs vendidos en más de 45 países, donde Estados Unidos representa más de la mitad.

En concreto, Niwa One, es un mini-invernadero del tamaño de una maleta grande, que está conectado a Internet. El usuario solo tiene que descargarse en su smartphone la aplicación Niwa, donde creas un perfil de usuario y vinculas tu cultivo. "Lo único que hay que hacer es poner las semillas, del que Niwa ya te facilita un tutorial una vez eliges el tipo de cultivo", comenta Morillas, quien apunta a que solo hay que hacer tareas sencillas, como poner agua o quitar hojas, ya que para nosotros es importante que el usuario se implique en la experiencia, que conecte con la naturaleza. Eso sí, no necesita conocimientos y el trabajo es mínimo".

Niwa SL tiene claro cual es el objetivo de su software revolucionario, acercar la agricultura, un arte milenario, a todos. Para ello se basan en la simplicidad, esencial para que todos tengan acceso a ella. En paralelo, la firma de este almeriense ha implantado un sistema de suministro "en el que le vamos a enviar al cliente los nutrientes y las semillas necesarias. Siempre si elige esa opción. No es obligatorio, pero sí recomendable".