Agricultura al alcance de todos

El modelo agrícola almeriense es un referente a nivel mundial por su capacidad, especialmente en lo que se refiere a aspectos tecnológicos y de comercialización, destacando por la eficiencia de los recursos y la calidad de sus productos. Pero además, la llamada despensa de Europa destaca por los profesionales que hacen posible este 'milagro', donde en los últimos años se está creando una hornada de grandes investigadores que ya son parte fundamental del éxito del sector en el que se sustenta la economía de la provincia.

Javier Morillas, almeriense de 35 años, ingeniero Informático e Industrial, es fundador y CEO Niwa Spain SL, compañía con la que se ha propuesto revolucionar la agricultura a nivel mundial dando la posibilidad de cultivar frutas y hortalizas para consumo propio de manera sencilla, sin necesidad de tener conocimientos previos, y en un espacio reducido, como puede ser el salón de casa.

En un contexto en el que el crecimiento de la población mundial hace que el actual sistema de producción de alimentos esté en tela de juicio por su capacidad para atender el abastecimiento humano, en las grandes capitales mundiales está creciendo la tendencia de los huertos urbanos. Según la FAO 800 millones de personas ya desarrollan actividades agrícolas en zonas urbanas. El problema es que cultivar no es sencillo, requiere tiempo y conocimientos y actualmente no hay una tecnología doméstica que lo simplifique. Además, el espacio urbano es reducido de manera que hacen falta tecnologías para maximizar el rendimiento por metro cuadrado.

Morillas junto a su socio Zachary Damato son los padres de Niwa, el sistema de cultivo doméstico compacto y conectado a Internet que permite cultivar tus propias hortalizas de manera automática y que, además producir un importante aporte de alimentos para el autoabastecimiento, permite al mismo tiempo aprender el noble arte de la agricultura de una manera sencilla a la vez que se consigue reconectar con la naturaleza y con lo que comes.

"Niwa es un sistema inteligente que puede controlar distintos sistemas de cultivo. Con él se puede controlar desde una superficie tal como una maleta, que es el Niwa One, hasta extensiones mayores. Hemos empezado por el principio, pero tenemos la base para con este software controlar grandes superficies. Niwa One es solo el primer miembro de la familia, que viene con el hardware y no es otro que el pequeño invernadero en el que directamente se va a realizar el cultivo", explica este joven emprendedor almeriense sobre un sistema inteligente por el que ya se han interesado varios inversores en el mundo, especialmente norteamericanos, que ven en él una apuesta segura y con un enorme abanico de posibilidades. Tal es así que actualmente, y a falta de ultimar la última fase de la producción final previa la lanzamiento, tienen más de 750 Niwa Ones vendidos en más de 45 países, donde Estados Unidos representa más de la mitad.

En concreto, Niwa One, es un mini-invernadero del tamaño de una maleta grande, que está conectado a Internet. El usuario solo tiene que descargarse en su smartphone la aplicación Niwa, donde creas un perfil de usuario y vinculas tu cultivo. "Lo único que hay que hacer es poner las semillas, del que Niwa ya te facilita un tutorial una vez eliges el tipo de cultivo", comenta Morillas, quien apunta a que solo hay que hacer tareas sencillas, como poner agua o quitar hojas, ya que para nosotros es importante que el usuario se implique en la experiencia, que conecte con la naturaleza. Eso sí, no necesita conocimientos y el trabajo es mínimo".

Niwa SL tiene muy claro cual es el objetivo de su software revolucionario, acercar la agricultura, un arte milenario, a todos. Para ello se basan en la simplicidad, esencial para que todos tengan acceso a ella. En paralelo, la firma de este almeriense ha implantado un sistema de suministro "en el que le vamos a enviar al cliente los nutrientes y las semillas necesarias. Siempre si elige esa opción. No es obligatorio, pero sí recomendable".

La plataforma Niwa va mucho más allá de ser un simple sistema de cultivo con una app, se asienta sobre una comunidad de usuarios que aprenden a través de la misma a la vez que Niwa aprende de ellos gracias a Niwa Cloud que es donde reside toda la inteligencia del sistema. Niwa Cloud se encarga de recibir datos de los sensores de los sistemas de cultivo así como de los usuarios y gracias a su algoritmo "machine learning" y va optimizando continuamente los parámetros de cultivo (recetas de cultivo) para cada caso, incrementando así el rendimiento. Estos algoritmos incluyen los ciclos de riego, luz, temperatura, etc. ideales para cada planta en un determinado ciclo de vida de la misma, de manera que Niwa va adaptando sus parámetros no sólo al cultivo, sino que también al estado de la planta.

Actualmente, la empresa que dirige Morillas está inmersa en una campaña de crowdfunding a través de Crowd Cube, una plataforma que permite invertir en empresas con alto potencial de crecimiento y supervisada por la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV), donde se encuentra Niwa. Tras su exitosa campaña en Kickstarter, y con las preventas ya realizadas en 45 países además de confirmar la presencia de dos grandes inversores y recibido un crédito ENISA, la firma busca financiación para seguir creciendo. El grueso de la inversión que reciba a través de este medio, donde aún quedan ocho días de campaña para cumplir el objetivo de más de 200.000 euros, irá destinada a pagar los moldes de fabricación para plásticos y aluminios y al equipo de software necesario para finalizar y mantener su sistema cloud (3 personas). Así mismo se contratará un equipo de marketing, ventas y atención al cliente para impulsar las ventas y satisfacer las demandas de sus clientes.