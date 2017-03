"No he tenido ninguna dificultad por ser mujer"

Ya rebasado el ecuador de la campaña, el campo almeriense continúa a pleno rendimiento con unos precios que han mejorado, sobre todo en los primeros meses, las bajísimas cotizaciones de la pasada. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebró el pasado miércoles 8 de enero, Alhóndiga La Unión ha puesto en valor la figura de sus agricultoras y técnicas, pilar fundamental de una empresa que es líder en la provincia de Almería. En una entrevista del medio almeria360.com y publicada en la web de la Unión, Isabel María Ruiz, agricultora de La Mojonera y que cuenta con una finca de 7.200 metros cuadrados de berenjena cuenta su experiencia en un oficio que desempeña sin ayuda de nadie desde hace tres campañas. Mónica Martín, técnico de Alhóndiga La Unión, es quien supervisa, cuida y vigila que todo le vaya bien en el invernadero y con la ayuda de Leticia, la variedad de berenjena de RZ que cultiva, logra un rendimiento de 18,5 kilos por metro y los primeros precios de la subasta.

Isabel María tiene 41 años, está casada, y tiene dos hijas de 21 y 14 años. Ha trabajado como limpiadora y envasadora hasta hace tres años, cuando arrendó una finca y dedicarse a la agricultura intensiva. Aunque es hija de agricultores, su padre nunca cultivó berenjena, producto por el que ella apuesta desde sus comienzos, concretamente a la variedad de Rijk Zwaan, Leticia.

Su finca destaca por la gran organización: "No creo que sea una cuestión de hombres y mujeres. Los hay muy apañados que llevan su finca de una forma muy organizada. A mí me gusta apuntarlo todo, el orden y la limpieza", comenta.

Según esta agricultora, nunca ha tenido dificultades en su trabajo por ser mujer. "En cuanto al trabajo físico no me parece una actividad excesivamente dura. No tengo problema para cargar la furgoneta o mover las cajas. En cuanto al trato con el resto de agricultores en la subasta o el almacén, todo normal". Con respecto a la conciliación, su marido trabaja en una empresa y reconoce que es ahora cuando mejor puede administrar su tiempo. "Yo he trabajado limpiando casas, también en almacenes como envasadora... ahora puedo asistir a hablar con los profesores de mis hijas, puedo disfrutar de algún día de fiesta, hacer algún cursillo o disponer de mi tiempo sin necesidad de pedir permisos o tener que cumplir un horario. Trabajo 13 horas al día, como antes, pero el tiempo me lo administro yo".

Para ella, el secreto de su éxito está precisamente en la dedicación y la organización. "Dicen que la llevo muy bien, muy controlada, los tallos por su sitio... pero sobre todo saco muchos kilos, a pesar de que el invernadero no es muy bueno para la berenjena. Sin embargo, en la pasada campaña recogí 18,5 kilos por metro de berenjena. Las puse el 25 de agosto y las arranqué el 26 de mayo. El primer año las sembré también en agosto y las arranqué en junio. Aproximadamente saco unos 130 mil kilos por campaña".