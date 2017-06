"Nuestros enemigos somos nosotros mismos"

La unión del sector o la concentración, un término que lleva muchos años escuchándose para ganar fuerza y organizar la oferta provincial con el objetivo de sostener los precios en origen.

De esta opinión, de conseguir esa unión, es también Francisco Rivas, quien estuvo un año como presidente de Coexphal. Era el año 2006, pero antes de llegar al cargo fue vicepresidente de la Asociación durante muchos años. Él, que conoce a la perfección el agro almeriense, habla de la labor que hace la Asociación en una entrevista recogida por el propio blog de Coexphal.

Rivas recuerda como en su época de presidente, el principal problema del sector hortofrutícola almeriense era el tema de la calidad. "Sobre los productos de Almería sobrevolaba constantemente la amenaza de las alertas sanitarias. No existía la mentalidad que tenemos ahora sobre los métodos de lucha contra los virus con la producción integrada y la producción biológica. En este tema, Almería ha dado una lección a toda Europa y ha sabido adaptarse a las exigencias de los consumidores. Diez años después, está totalmente implantado el control biológico, el método de lucha contra los virus que hace de nuestros productos hortofrutícolas los más sanos de Europa".

El expresidente de la Asociación entiende que la principal asignatura pendiente es la unión del sector, ya que "estamos en manos de las cadenas de distribución. Ellos marcan las cotizaciones de nuestros productos y nuestra política comercial. El día que seamos capaces de cambiar esta tendencia, Almería será, aún más, la potencia productora de Europa, que ya es en producción, pero no en comercialización. Y esto ocurre porque al vender productos perecederos no podemos aguantar mucho tiempo el producto en los almacenes. Hay que vender el producto y esta temporalidad juega en nuestra contra. No hemos sido capaces de imponernos. Entre nosotros, somos nuestros peores enemigos y competencia, y eso lo sabe la gran distribución y se aprovecha de esa debilidad".