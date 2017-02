Big Data, la 'ensalada de algoritmos' para producir más y mejor con menos

La mayor compañía telefónica del mundo, Whatsapp, no tiene infraestructuras de telecomunicaciones, pero envía 35.000 millones de mensajes al día. Así comienza el periodista agroalimentario Rubén Villanueva Díaz-Parreño, que acumula más de 16 años como responsable de Comunicación de Coag, un artículo titulado 'Ensalada de algoritmos para alimentar al mundo', publicado en la Revista Agricultura, que dice que Uber, la principal empresa de taxis a escala mundial, no tiene ningún coche en propiedad. "¿En 2050, no hará falta poseer tierras, fábricas de envasado o grandes superfi cies comerciales para influir decisivamente en el modelo de negocio de la cadena de valor agroalimentaria?", se pregunta. A su juicio, expertos y agentes del sector muestran sus dudas, pero coinciden en afi rmar que para alimentar a 9.000 millones de personas el desarrollo de la inteligencia artificial, la biotecnología y la nanotecnología serán decisivas.

"Producir más y mejor con menos recursos es ya una realidad que permite el Big Data. En un futuro marcado por la revolución digital y el cambio climático, cooperación, innovación y comunicación se antojan imprescindibles para desarrollar cadenas de valor sostenibles del campo a la mesa", apunta.

Para alimentar a 9.000 millones de personas, la inteligencia artificial será un factor clave

Continúa diciendo que, según la RAE, un algoritmo es "un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema". En las próximas décadas tendremos que producir más alimentos con la misma extensión de tierra. Los expertos señalan que el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial y la aplicación de la tecnología Big Data al sector agrario pueden suponer un incremento significativo de los rendimientos por hectárea, reduciendo al mismo tiempo el consumo de agua, fertilizantes y fitosanitarios y el desperdicio de alimentos. El sector agroalimentario no será ajeno a las grandes transformaciones de la nueva economía digital donde los algoritmos tendrán la capacidad de convertir datos en alimentos sostenibles, afirma.

Cita a Ricardo Arjona, doctor en modelos predictivos numéricos y director de tecnología de ec2ce: "Hemos comprobado que hay alhóndigas que tienen miles de agricultores asociados con miles de hectáreas y no son capaces de predecir de modo preciso cuánta producción van a recibir semanalmente. Anticipar esa previsión con la mayor exactitud posible, en sectores donde el 80% se exporta, permite a la alhóndiga planificar mejor y negociar mejor los acuerdos con las empresas de envasado, de logística y de comercialización. Ya hemos desarrollado una herramienta de Big Data para eso, le llamamos Cadena de Suministros".