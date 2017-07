Calconut en el top 100 de empresas con mayor crecimiento en Europa

El directivo de Calconut desgrana su modelo de empresa: "Somos una commodity, que importamos de diferentes orígenes, lo importamos a España, hasta cuatro fábricas, donde lo que hacemos es una transformación para generar valor añadido y, a continuación, volvemos a reexportar; por otra parte, nos caracteriza el 'just in time', pues tenemos contenedores en todos los mares del mundo, y se puede decir que uno de nuestros lemas es que nuestro almacén es el océano, con lo que hacemos una entrega inmediata a cualquiera de nuestros clientes en los cinco continentes del mundo".

Juan Luís Peregrín recuerda las grandes cualidades saludables que poseen los frutos secos, como así lo avalan multitud de estudios y universidades. "No sólo no engordan, sino que son beneficiosos a la hora de realizar una actividad deportiva o una alimentación equilibrada, formando parte de la dieta mediterránea", explica.

El director general de Calconut desgrana que la firma llega donde así lo recoja el plan de negocio, con "una visión y unos objetivos muy bien definidos; no tenemos límite, nosostros somos nuestro propio límite". En este sentido, en la actualidad, la compañía mantiene relaciones comerciales con más de 50 países, lo que da idea de su espíritu de internacionalización.

Reconocida entre un millar de compañías

En pocos años, Calconut ha pasado de 4-5 personas en plantilla a la treintena actual y sigue ofreciendo posibilidades de generar empleo. El director general de Calconut pone en valor la apuesta de la empresa por ubicarse en San Juan de los Terreros, algo que valoran los clientes cuando van de visita a sus instalaciones. La comercialización de los productos de Calconut no está al alcance de los consumidores españoles, pues entre sus objetivos no está la venta a las grandes superficies nacionales, según explica Peregrín, al menos, de momento. El pasado mes de abril, el Financial Times y la Bolsa de Londres distinguió a la compañía, a través de una serie de parámetros se coló entre las mil empresas europeas de mayor crecimiento en cifra de negocio y en volumen de materia prima entre 2012 y 2015, en concreto, en el puesto 100.