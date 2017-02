Exigen al Gobierno que no derive a Andalucía la multa de 63 millones de la UE

La consejera de Agricultura, Carmen Ortiz, ha anunciado que mantendrá en la vía jurisdiccional la exigencia de que sea el Ministerio de Agricultura quien "asuma su responsabilidad y no cargue" a las comunidades autónomas el pago de los 262,8 millones de euros que le reclama la Comisión Europea por no haber transpuesto adecuadamente a la normativa nacional los requisitos para determinar las superficies admisibles de los pastos en las campañas 2009 a 2013, vía apoyada por el sector. Según Bruselas, el conocido como Coeficiente de Admisibilidad de Pastos se ha incorporado al ordenamiento jurídico nacional "tarde y mal", ha explicado Ortiz. Esta decisión, denominada corrección financiera, afecta a once regiones y en el caso de Andalucía la cantidad que se tendría que devolver asciende a 63,7 millones de euros.