"Llevo seis años con La Unión, me da seguridad"

La campaña agrícola almeriense se encuentra actualmente en una época de bonanza en lo que a precios se refiere, comparándola con las dos campañas anteriores, en las que la crisis en origen mermó a unos agricultores que tuvieron muy difícil cuadrar sus cuentas. Ahora la situación ha mejorado, sobre todo con la entrada de este 2017, donde el frío ha hecho que Almería sea casi el único productor en Europa y que en otros países las condiciones climatológicas estén impidiendo el rentimiento a nivel de agricultura.

Productos como el calabacín, en particular, están alcanzando unas cotizaciones más generosas que de costumbre. Uno de sus productores en el campo almeriense es Germán Pérez, un joven agricultor ejidense especializado en este cultivo y que cuenta con una hectárea de invernadero, la cual le genera cuatro cosechas al año de este producto desde hace más de una década. Y siempre los comercializa a través de Alhóndiga La Unión, empresa en la que tiene depositada su confianza, porque además le va bien, cobra rápido y siempre hay cajas para llevarse.

Normalmente estoy solo en la finca, aunque puntualmente contrato a alguien que me eche una mano"

El medio de comunicación almeria360.com recoge en una entrevista publicada en la propia web de La Unión la experiencia e impresiones de este agricultor que, pese a su juventud, solo 37 años, tiene un amplio bagaje a su espalda y sabe bien como gestionar su cultivo y conoce a la perfección los caprichos del mercado.

Nacido y curtido en EL Ejido, normalmente trabaja solo en la finca, "aunque puntualmente contrato a alguien para que me ayude en momentos muy concretos de la campaña".

"He probado diferentes fórmulas y almacenes pero desde hace seis años trabajo con Alhóndiga La Unión. Cuando no me viene bien traerlo al almacén de La Redonda, lo llevo a Cuatro Vientos, pero siempre a La Unión", explica.

En cuanto a su confianza en La Unión destaca sobre todo la seguridad que esta firma le proporciona. "Cada día, prácticamente me llaman del departamento técnico para hacer pruebas, visitar la finca. A la hora de sulfatar, añado un día más para combatir el Nueva Delhi. Siento que mi cosecha está bien vigilada y controlada", subraya Pérez.