Piden una misma norma y lenguaje para hablar de huella hídrica

El Ministerio de Agricultura acogía hace unos días una jornada bajo el título 'Huella hídrica: indicador de eficiencia y sostenibilidad para una mejor gestión del agua', organizada por la Asociación Internacional de Ingeniería e Investigación Hidro-ambiental, Spain Water y EsAgua. En la mesa redonda de este evento participaba la empresa almeriense Wise explicando cómo la huella hídrica (HH) puede convertirse en un aliado estratégico para aquellos agricultores que puedan reducirla, convirtiéndose así en verdaderos baluartes de una agricultura sostenible que hace un buen uso del agua.

Esta jornada tenía como fin promover el uso de indicadores ambientales (en concreto de la huella hídrica) para una gestión más sostenible del agua. La jornada contó con ponencias que incluyeron la explicación del concepto y experiencias de cálculo; además de una mesa redonda con la visión de cuencas hidrográfica y empresas como Wise Irrisystem que pudieron abordar la utilidad de estos indicadores.

"Hay consenso general sobre el problema del agua y de que nos estamos acercando rápidamente a un estado crítico", expresaba Gabriel Camhi, director general de Wise Irrisystem, "en este contexto, la HH es un medio de medición necesario, ya que lo que no se mide, no se controla y puede ser una herramienta útil para diseñar políticas para controlar e incentivar un uso más eficiente de los recursos hídricos". Durante su exposición Gabriel Camhi explicó que es necesario un consenso entre todos los actores, ya sea industria, agricultura, instituciones, consumidores etc. para aunar en una misma metodología.