"Nada cambiará hasta que no nos echen una mano con los seguros"

Uno de los principales problemas con los que cuenta la agricultura y la ganadería extensiva en Los Vélez es el alto coste de los seguros para sus productores, teniendo en cuenta que se trata de una zona especialmente vulnerable climatológicamente en los últimos años, y donde la sequía ha hecho auténticos estragos para un sector que es una de las principales fuentes de ingreso en la zona.

"El hecho de que no todo el mundo tenga seguro es un handicap para el desarrollo de este sector económico en la zona y los productores que no lo hacen es porque no pueden. Después de tantos años de sequía, sin cosecha, es materialmente imposible para ellos hacer frente al gasto de la póliza. Por eso, pido a la administración que amplíe la bonificación en los seguros para que sean más asequibles y así el 90-95% de lo agricultores y ganaderos los tendrían", reclama José Serrano, vicepresidente y delegado de Asaja Almería en Los Vélez.

Además, de los productores asegurados en esta comarca, en torno al 50% del total, prácticamente todos tienen sus pólizas contratadas para la sequía y no incluyen el pedrisco, por lo que los afectados del pasado día 4 de junio no contarán con ayuda alguna.

El único remedio para Serrano pasa por la contratación de un seguro integral, pero es demasiado caro y las compañías aseguradoras tampoco cubren el 100% de los daños ocasionados en la cosecha en los casos de sequía El delegado de Asaja en Los Vélez pide sentido común de las Administraciones para que Gobierno central y Junta de Andalucía echen una mano bonificando una parte del seguro, por lo menos el 50% del mismo para los productores de esta zona tan vulnerable. Después de tantos años de sequía, sin cosecha, es materialmente imposible para los productores hacer frente al gasto de la póliza. Por eso, pido a la Administración que amplíe la bonificación en los seguros para que sean más asequibles y así el 90-95% de lo agricultores y ganaderos los tendrían".

En cualquier caso, desde Asaja recuerdan que estos episodios de pedrisco durante esta época son más que frecuentes y que los cultivos al aire libre son especialmente sensibles por lo que aconsejan que, ahora que se puede, se aseguren las cosechas de hortalizas al aire libre como alcachofa, espárragos, guisantes o haba verde, y cítricos.