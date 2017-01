La responsabilidad de buscar el mejor precio

En el campo almeriense los responsables de los precios en las alhóndigas son los comerciales, una figura que, aunque se habla mucho de ella, pocos conocen en profundidad. Uno de ellos es David Figueredo, director comercial en Alhóndiga La Unión, y el que más facturó la campaña pasada.

Figueredo ha explicado al medio almeria360.com las vicisitudes de su actividad profesional, en una entrevista de la que también se hace eco la propia web de Alhóndiga La Unión.

David tiene 45 años y es de los muchos ejidenses de su generación que se criaron en el agro. De hecho, ha pasado por todos los eslabones de la cadena de producción, manipulación, administración y exportación de hortalizas. Ahora es el director comercial de la empresa líder en exportación de verduras. En 25 años, ha conseguido pasar de carretillero a director comercial, "la verdura no regala nada. La verdura requiere ser constante, serio y estar todos los días dando la cara", cuenta David que la pasada campaña, él solo, vendió entre 180 y 200 millones de kilos. "Yo los vendo, pero detrás hay mucha gente que ha facilitado esa labor, los que compran la verdura, el personal de subasta, el de los puntos de recogida, almacenes, transportistas...".

La jornada de David puede comenzar a las 5:00 horas de la mañana, si no se ha completado la carga en el día anterior. A partir de ese momento, con unos pedidos que cumplir para el día y la semana, tendrá que esperar a ver los kilos que entran en el almacén para su venta, y que todo cuadre. "Tengo que intentar conseguir que el precio de pizarra encaje con el precio medio de toda la zona para que el agricultor esté contento y feliz. Que mis ventas estén dentro de esos precios, para no tener pérdidas, y que las existencias que tenga en el almacén sean correctas para no tener mucha mercancía, si el mercado va a la baja, o tener el máximo de mercancía, en el caso de que el mercado vaya al alza. Tengo que estar valorando los 18 productos en invierno y más de 20 en verano. Además, hay que cumplir con los pedidos diarios y semanales de nuestros clientes y, por supuesto hacer mis compras y entradas en previsión de todos esos factores".

A lo largo del día, los camiones cargados con cajas llegan a los centros de recogida y, a media mañana, David, sabe si le va a faltar o sobrar género. En este caso se suele acudir a los colegas de la competencia. "La gente piensa que entre empresas, los comerciales estamos poco menos que peleados. No es así. Normalmente colaboramos, y si un día a alguno le faltan unos palets, se los pide a los compañeros". Son muchos los factores que hacen que un agricultor entregue su producto a una alhódiga u otra, aunque influye de manera especial la solvencia, el precio y la confianza. "Los agricultores tienen muy en cuenta no a los comerciales, sino a las familias que conforman la empresa. Sobre todo en La Unión, esta empresa es particular. Aquí son los socios los que dan la cara frente a los agricultores".