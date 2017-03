Abandonan la EMMA para no coincidir con los alumnos del Princesa Sofía

La AMPA Avanzar del CEEE Princesa Sofía presentará este viernes un escrito en la Delegación Territorial de Educación para intentar identificar al centro escolar que abandonó las dependencias de la Escuela Municipal de Música de Almería (EMMA) después de que un docente asegurase que los alumnos de este centro de educación especial "asustaban" y "no daban seguridad" a los niños de su colegio. Antonio Góngora, tesorero de la AMPA Avanzar del CEEE Princesa Sofía explica a Diario de Almería que los hechos tuvieron lugar este miércoles durante una visita a la EMMA en la que también participaba otro centro que no han podido identificar, pero cuyos alumnos tendrían entre 3 y 4 años. "La afirmación fue poco menos que desafortunada", dice Góngora, quien considera que "tiene que haber una integración real y los docentes tienen que velar por ello. No se explica que una persona decida abandonar la sala porque los niños se puedan asustar. No son monstruos ni ogros, son niños", apunta. Así, pretenden que Educación identifique al docente y centro en cuestión y tome medidas disciplinarias pertinentes.