Abrir los nuevos módulos de la cárcel no está en las prioridades de Prisiones

La apertura de los nuevos módulos no está en las prioridades de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Así se desprende de los acuerdos alcanzados con la administración y con los diferentes sindicatos con representación ACAIP, CCOO, CIG y UGT en la reunión del pasado día 12 de enero, en la que se firmó convocar con carácter inmediato un concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo con el objetivo de poner en funcionamiento de forma parcial las nuevas prisiones de Málaga y de Ceuta. Se trata de dos centros penitenciarios que fueron proyectados cuando se iniciaron las obras en Almería, pero en las que el coste de dotación de seguridad y mantenimiento aún estando sin actividad es notablemente mayor que el gasto en la provincia almeriense, puesto que se trata de prisiones separadas de las actuales en estas dos ciudades, por lo que necesitan de una plantilla específica.

Descenso de reclusos y de la delincuencia

La espectacular bajada de las cifras de la delincuencia en los últimos años en la provincia, unido al buen funcionamiento de le Ley de Extranjería con la expulsión de extranjeros una vez detenidos por no poder acreditar su situación regular en el país, ha provocado un destacado descenso de la población reclusa en la prisión provincial El Acebuche de Almería. Las cifras son contundentes y es que en los últimos cuatro años no se ha subido de 900 internos, cuando en el año 2009 se llegaron a alcanzar cifras de más de 1.300 presos. También hay que sumar a esta situación la entrada en vigor de alternativas al cumplimiento de penas privativas de libertad, como con los trabajos en beneficio de la comunidad y la localización permanente. A pesar de que no hay hacinamiento, el cambio a las nuevas infraestructuras es necesario y beneficioso.