Absuelto el acusado de robar bandurrias para venderlas a una tuna

Hace algo más de un año, la Policía Nacional informó del arresto de J.A.V.G., un funcionario del Ayuntamiento de Almería por el hurto de nueve instrumentos musicales valorados en 6.050 euros de la Asociación de Coros y Danzas de Almería, que presuntamente había cambiado por otros de similares características pero de un valor muy inferior, vendiendo siete de ellos a una tuna y el resto por Internet. Pues bien, el magistrado Luis Miguel Columna ha dictado ahora una sentencia en la que absuelve por completo al hombre y deja en tela de juicio la denuncia realizada en su día. Asegura que J.A.V.G. es coordinador de educación musical del Ayuntaiento y que como tal tenía acceso a las instalaciones en las que se guardaban instrumentos musicales, y que al tener conocimiento de que parte de ellos iban a ser tirados a la basura por orden de la Concelajía, por lo que entre el 1 de septiembre de 2015 y el 20 de abril de 2016 acordó que se llevasen a otras dependencias, "utilizándolos desde ese momento el acusado como creyó conveniente pero sin que conste que lo hiciese con ánimo de lucro". Lo rocambolesco es que ni el Ayuntamiento ni los denunciantes acreditaron la propiedad de los instrumentos, mientras que el jefe de limpieza del Ayuntamiento declaró que recibió órdenes de la Concejalía correspondiente de que "fuesen a la basura" y que no se tiraron porque el acusado, "como director de la banda de música del Ayuntamiento que lo fue, y con responsabilidades musicales en el Ayuntamiento le pidió que no lo hiciera". Añade que los instrumentos, valorados en 4.750 euros no fueron vendidos y que únicamente cedió uno de forma gratuita, de forma que la persona que lo adquirió tan sólo abonó 350 euros de la reparación, "aspecto que nos sirve también para afirmar el mal estado en el que se encontraban estos instrumentos". "Entendemos que por la forma en la que el acusado coge los instrumentos, cuando van a ser tirados a la basura, y los arregla posteriormente, es evidente que habría actuado con un error de tipo, por no saber que el bien era ajeno y no abandonado", concluye.