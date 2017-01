Acepta 9 años de prisión por intentar matar a cuatro agentes con una escopeta

J.r.p., un hombre acusado de traficar con cannabis e intentar disparar con una escopeta modificada a cuatro agentes de la Guardia Civil, si bien no pudo hacerlo porque olvidó quitar el seguro del arma, aceptó ayer penas que suman 17 años y medio de prisión tras reconocer que cometió los hechos. El procesado mostró su conformidad ante los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia de Almería, después de que el fiscal rebajara su petición inicial de 43 años de cárcel por cinco delitos de homicidio intentado, así como por delitos de atentado, tenencia ilícita de armas y tráfico de estupefacientes, han informado a Efe fuentes judiciales.

No obstante, según han señalado las mismas fuentes, el hombre no cumplirá más de 9 años y 3 días de prisión, debido a que la actual legislación impide condenar a un acusado al triple de la pena máxima impuesta, en este caso de 3 años y un día por el delito de atentado. A J.R.P. le ha sido impuesta a su vez una multa de 9.447,94 euros por el delito de tráfico de estupefacientes, mientras que un segundo acusado en esta causa no ha comparecido esta mañana ante el tribunal, por lo que tendrá que ser juzgado más adelante.

La calificación del fiscal, a la que ha tenido acceso Efe, señala que J.R.P., de 25 años, se dedicaba al cultivo y distribución de cannabis junto a otro hombre, L.D., para lo que ambos utilizaban una vivienda ubicada en Roquetas de Mar. El 30 de agosto de 2015 L.D. fue sorprendido por agentes de la Guardia Civil cuando portaba once bolsas de plástico con 65 gramos de cannabis y diez bolsas con resina de cannabis. Cuando los guardias civiles iban a detenerlo, el hombre comenzó a correr, se introdujo en un portal y subió las escaleras con la intención de refugiarse dentro de una casa en la que lo esperaba J.R.P., que se encontraba tras una puerta enrejada de hierro que separaba el recibidor del resto del inmueble y apuntó con una escopeta de cañones yuxtapuestos del calibre 12 a los agentes y apretó en varias ocasiones los gatillos, olvidandoretirar la palanca del seguro.

El secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, ha valorado la inminente aprobación de la revalorización de pensiones que el Consejo de Ministros previsiblemente acordará hoy, señalando que "los datos de 2016 confirman los efectos que preveíamos de la reforma de 2013, abocando en el futuro a una pérdida progresiva de poder adquisitivo de las pensiones".

La Audiencia de Almería acoge hoy la vista oral contra el presunto miembro de un grupo que organizaba viajes en patera desde Argelia, que supuestamente organizó al menos dos de estas travesías en infraembarcaciones, así como contra uno de los presuntos patrones de éstas, que junto al primero habría dirigido una de las pateras, en la que viajaban, entre otros, dos menores de edad.

Asamblea Ciudadana Ahora Almería (AHA) celebra esta tarde a las siete y media en la sede de la UNED un acto para la continuación y presentación de sus trabajos más inmediatos, así como sus futuras acciones por y para Almería. Entre sus proyectos está el hacer una auditoria de las cuentas al Ayuntamiento para "saber en qué se gastan miles de millones de euros".