Acrobacias circenses y equilibrismo para presentar la programación cultural

El Ayuntamiento de Adra apostará de forma decidida por dar un salto de calidad en su programación cultural durante el ejercicio 2017, que se dará a conocer de forma oficial el próximo viernes, 20 de enero a las 21:00 horas, durante una gala de presentación organizada por el Área de Cultura que se celebrará en el Centro Cultural y que contará con un espectáculo circense gratuito y para todos los públicos.

Do not disturb, no molestar, de la compañía Vaiven Circo será la actuación de la que disfrutarán todos los asistentes a esta gala en la que se llevarán a cabo sorteos y se presentarán importantes novedades en materia cultural para este 2017. La celebración de la gala tendrá entrada libre hasta completar aforo.

El equipo de gobierno pretende dar un nuevo impulso a la vida cultural

'Do not disturb, no molestar', nos traslada a un día de trabajo en cualquier fábrica de principios del siglo XX. Cuatro personajes singulares trabajando para provocar sentimientos de todo tipo en el público, esos sentimientos que sólo afloran cuando nos vemos reflejados. Personajes, en fin, llevados al límite: al límite de riesgo, de lo absurdo y también al límite de ternura.

El equipo de gobierno pretende dar un nuevo impulso a la vida cultural de los abderitanos y abderitanas, ofreciendo una mayor variedad de alternativas para escoger y disfrutar, abarcando un mayor número de géneros para llegar a distintos públicos.

De esta forma, la agenda cultural ganará protagonismo durante este año con una programación renovada que incluirá espectáculos de ópera, zarzuela, obras de teatro de gran calidad o danza, entre otros, para satisfacer el mayor número de gustos culturales de los ciudadanos. Junto a ello, continuará teniendo espacio el tejido asociativo y artistas locales, como fórmula para seguir fomentando el arte y la cultura del municipio.

De esta forma, desde el Ayuntamiento de Adra trabajan de forma ardua para que la oferta cultural sea del interés de los vecinos y durante estos meses disfruten de todo lo que se oferte.