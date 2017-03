Adaptan la Cruz Roja para la llegada de los pacientes de Salud Mental

Ya está todo en marcha para la adaptación de las instalaciones y el posterior traslado de los pacientes de Salud Mental desde Torrecárdenas hasta la cuarta planta del Hospital Cruz Roja. La pasada semana la dirección del Complejo Hospitalario Torrecárdenas informaba a una veintena de enfermeras y auxiliares, que hasta la fecha ejercen su profesión en la cuarta planta de Cruz Roja, --dedicada a la geriatría--, de que serán reubicadas en otros puestos de trabajo del Complejo Hospitalario.

La razón expuesta a las trabajadoras y trabajadores ha sido el traslado de los pacientes del Área de Salud Mental de Torrecárdenas hasta la Cruz Roja durante las obras del Hospital Materno Infantil -1,5 o 2 años- porque al parecer "el movimiento de tierras y el ruido que lleva consigo esta obra de gran magnitud, afecta a los pacientes de Salud Mental que tienen que ser reubicados temporalmente en otro centro hospitalario". "Lo han llamado 'cierre vacacional prolongado' ha señalado una de las sanitarias a Diario de Almería. El edificio del Hospital Cruz Roja cuenta con un total de 4 plantas. La primera de ellas está cerrada desde que hace aproximadamente dos años la reservaran para pacientes en aislamiento por enfermedades infecciosas, a raíz de protocolo de actuación frente al virus ébola por parte de la consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.

Argumentan que las obras del Hospital Materno obligan al traslado de los usuarios

En la segunda se encuentra la Unidad de Cuidados Paliativos; y en la tercera y cuarta, la Unidad de Geriatría. "Desde que nos informaran la semana pasada de las nuevas medidas que se van a adoptar, se han paralizado los ingresos en estas dos plantas, y los pacientes geriátricos van directamente a Torreceárdenas". "En la Cruz Roja sólo se quedará la tercera planta, con un total de 23 camas para los pacientes geriátricos, que hay que decir que cada vez son más, y que sin embargo pierden las 23 camas de la cuarta planta". Han apuntado trabajadores del centro hospitalario. En estos días, técnicos de la Delegación de Salud han visitado la planta en la que van a ubicar a los pacientes de Salud Mental para analizar las actuaciones de reforma y acondicionamiento que se tienen que llevar a cabo para poder proceder al traslado. Los trabajadores de Cruz Roja han considerado que "este hospital no reúne las características adecuadas para acoger a este tipo de pacientes". "Primero porque ni siquiera hay una salida de emergencia, segundo porque no se encuentra en un área hospitalaria, sino en un barrio de la capital; y tercero porque comparten instalaciones con pacientes geriátricos y paliativos", han considerado los sanitarios que trabajan en el centro. Según han informado los sanitarios, "también nos han dicho que ese traslado será temporal porque cuando finalicen el materno, los pacientes de salud mental serán trasladados a la zona en la que actualmente se encuentra el laboratorio y anatomía patológica". Una serie de cambios que no estaban previstos después de la reforma que se llevó a cabo entre el verano de 2015 y el de 2016. La unidad de hospitalización de salud mental está ubicada en un edificio anexo y conectado al Hospital Torrecárdenas, de cuatro plantas, de las que dos se destinan al ingreso de pacientes. El centro llevó a cabo durante la temporada estival de 2015 la remodelación de este espacio, con una actuación centrada en las zonas de hospitalización de salud mental infanto-juvenil y de pacientes adultos de la planta baja.

En salud mental infanto-juvenil se habilitó un espacio de ocio y juegos al aire libre, mediante la reforma del patio exterior del edificio y la creación de una zona independiente de la de adultos. Se realizó además la reforma integral de cuatro habitaciones, una individual y tres dobles, dotándolas de nuevos cuartos de baño sin barreras arquitectónicas, además de mejorar la carpintería, pintura e instalación eléctrica. También se creó una zona común para ocio y televisión, otra para terapias múltiples y una entrada independiente, conectada con el pasillo de consultas externas. La zona de hospitalización de adultos de Salud Mental de la planta baja, conocida como 'Séptima A', cuenta con seis habitaciones individuales y tres dobles, que fueron reformadas íntegramente. En el verano 2016 se finalizó la reforma de la llamada Séptima B.