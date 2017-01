Adiós al 2016 bajo el mar

Despedir el año bajo el mar, tomar cava y unas aceitunas se ha convertido en una tradición por parte de la empresa de turismo activo Subparke. Ya cumplen diez años realizando una convocatoria donde se puede entrar en el nuevo año de una forma diferente y divertida.

Pako Romero, gerente y director técnico de Subparke Turismo Activo, explica cómo nace esta original forma de celebrar el fin de año: "La idea surge hace ya 10 años, donde queríamos celebrar la nochevieja con nuestros clientes/amigus y como las obligaciones familiares no lo permitían decidimos empezar con esta original tradición".

El gerente detalla cómo transcurrió toda la jornada: "Lo que se hace es una inmersión un poco atípica, donde lo importante no es el hecho de ver flora y fauna sino que pasar un rato divertido tanto fuera como dentro del agua. Todo empieza a las 9:00 horas con la recepción de los participantes. A partir de ahí cada uno con su caracterización que haya decidido (gorros, cuernos, disfraz de papa Noel...) monta el material necesario para realizar la inmersión. Aunque sea una jornada festiva no dejamos de descuidar la seguridad y verificación de todo lo necesario, ya que no nos podemos olvidar que nos vamos a sumergir. Una vez que todo esta preparado y chequeado nos dirigimos al punto de inmersión que este año decidimos que fuese La Isleta del Moro. Una vez allí hacemos un pequeño breafing de como vamos a organizarnos debajo del agua para tomar el cava y las aceitunas (cambiamos las uvas porque son muy atragantonas). Hacemos la aproximación al sitio y nos colocamos de rodillas para realizar el ritual. Una vez que salimos del agua siempre hay alguien que no hace la inmersión y nos esta esperando con cava, anís... Cuando llegamos al centro de buceo en Rodalquilar desmontamos todo el material y seguimos con una pequeña fiesta de despedida, ya que para Subparke es la última inmersión de la temporada y el inicio de nuestras vacaciones hasta el 31 de enero".

En esta edición el número de participantes ha sido de 22 personas en total. "Fue más complejo al principio de todo ya que la gente que participaba nunca había realizado esta actividad así, pero ahora después de tantos años muchos clientes repiten y saben como va toda la inmersión y para los que son nuevos con las explicaciones del instructor y el ambiente festivo que reina rápidamente coge los conceptos básicos".

Romero destaca aspectos positivos y negativos del 2016 para Subparke: "El balance del año, en la parte náutica ha sido un poco caótico por los continuos levantes que hemos tenido en nuestras costas; y en la parte terrestre muy contentos por el afianzamiento y la evolución de las diferentes actividades que desarrollamos en el medio natura".

Pero para la empresa de turismo activo Subparke, esta actividad es solo una de las que están planificando para 2017: "El próximo año como Subparke Turismo activo queremos seguir mejorando e innovando en nuevas ideas de actividades que nos van demandando los clientes".

Buen ambiente, risas y momentos de celebración se vivieron en esta inmersión tan especial que año a año se ha convertido en referencia de las tradiciones de la provincia de Almería y principalmente en Níjar. Esta empresa ya lleva muchos años trabajando para conseguir que el turismo acto tengo un enfoque más creativo.