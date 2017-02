Agreden a un funcionario de la cárcel que medió en una pelea entre presos

Un interno identificado como D.C.P. agredió este domingo a uno de los funcionarios del centro penitenciario El Acebuche después de que este profesional interviniese para trasladarlo a aislamiento tras una pelea entre internos. El delegado sindical de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), explica a Diario de Almería que los hechos tuvieron lugar sobre las dos y media de la tarde.

Fue entonces cuando el funcionario agredido subió con un compañero a la celda de D.C.P. al escuchar el "alboroto" que procedía de la misma. Cuando ambos llegaron, pudieron comprobar que este interno se estaba peleando con la persona con la que comparte celda, por lo que los separaron y procedieron a trasladarlo al módulo de aislamiento. Sin embargo, durante el trayecto, D.F.P. se abalanzó sobre el funcionario y lo golpeó en el cuello y otras partes de su cuerpo, provocándole lesiones en el cuello, las cervicales y un dedo meñique.

Finalmente, D.F.P. ingresó en el módulo de aislamiento. El delegado sindical apunta que el funcionario agredido ha cursado baja y lamento lo ocurrido, insistiendo en que en "las cárceles españolas no hay un régimen exhaustivo como sucede en las del extranjero". "No existe un protocolo para garantizar nuestra seguridad. Este interno ya ha pasado por varios módulos y es bastante conflictivo. Lo que reclamamos es un protocolo que nos cubra en estos casos de agresiones pero el Ministerio del Interior no lo ha articulado", añade, a la vez que incide en que no es la primera vez que sucede algo así en El Acebuche.

En esta misma línea se ha pronunciado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), en este caso a través de una nota, en la que informaba también sobre la agresión en la que este funicionario de prisiones ha sufrido "múltiples contusiones" tras mediar en dicha pelea, incidiendo en que el presunto agresor es un interno catalogado como de "especial conflictividad".

El responsable del Instituciones Penitenciarias de CSIF Almería, José Hernández, ha condenado lo ocurrido y asegura que "estos hechos no son aislados, pues a la agresión de este fin de semana hay que sumar las que, de forma reiterada, se han producido durante el pasado año".

"Este incremento de las agresiones a trabajadores del centro penitenciario es la consecuencia de la insuficiente dotación de personal de la que adolece el centro, agravada durante los últimos años por no contar con las necesarias incorporaciones para cubrir las vacantes que se producen", ha dicho, exigiendo a su vez la implantación de un protocolo de agresiones específico para el colectivo.

Desde la Central Sindical desean la pronta recuperación del trabajador agredido durante el ejercicio de sus funciones, así como que la dirección de El Acebuche y las administraciones competentes "tomen nota de los hechos" y adopten "medidas urgentes" para garantizar la seguridad de los empleados y el "buen funcionamiento del centro penitenciario".