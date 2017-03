Albert Rivera (C's): "El Corredor es una prioridad para la economía española"

Ciudadanos registró ayer en el Congreso una proposición no de ley para el impulso del Corredor Mediterráneo en la que insta al Gobierno a "priorizar" la construcción de esta red de transporte y a presentar, en el plazo de un año, una estrategia de desarrollo de las infraestructuras ferroviarias de competencia estatal. El presidente del partido, Albert Rivera, ha expresado su esperanza de que el Ejecutivo entienda que se trata de "una prioridad para la economía española". "A lo mejor no roba nadie en esa infraestructura, no sé, algunos tendrán la tentación, seguro, a lo mejor nadie se lleva el 5%, pero a lo mejor nuestros productos salen 24 horas antes, nuestras empresas son más competitivas y nuestros polígonos están mejor conectados con nuestros puertos", aseguró. La iniciativa pide que el desarrollo del Corredor Mediterráneo se contemple en el Pacto Nacional sobre las Infraestructuras y Transportes. Se trata, según indica Ciudadanos, de "una infraestructura estratégica para el desarrollo económico y la vertebración territorial" de las comunidades autónomas que atraviesa y del conjunto del país.