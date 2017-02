Alcaldes socialistas de Granada y Almería suplican mejoras eléctricas

Los apagones de la comarca del Almanzora y la línea que abarca desde Caparacena hasta La Ribina ha hecho que los alcaldes del PSOE de los municipios afectados en la zona mantengan una segunda reunión, esta vez en la provincia de Granada. Los socialistas presentarán iniciativas parlamentarias y mociones en los ayuntamientos y diputaciones provinciales para que el Gobierno del PP priorice un proyecto que mejorará el suministro eléctrico de más de cien municipios y facilitará la instalación de proyectos fotovoltaicos. En la cita estuvo presente el consejero de Empleo de la Junta, José Sánchez Maldonado.

El secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, califica como una "auténtica barrabasada" la decisión del Gobierno de Rajoy de "aplicar el rodillo parlamentario de su mayoría absoluta" para suprimir este proyecto, inicialmente previsto como prioritario, y que incluso contaba con la autorización medioambiental para su puesta en marcha.

"Queremos conseguir que los territorios de Almería, Granada y también de una parte de Jaén, tengan seguridad energética, que las familias no tengan que sufrir apagones y que puedan asentarse en nuestros territorios proyectos de energía eólica que no se instalarán si no hay infraestructuras para evacuar la energía", resume, para incidir en la urgencia de priorizar esta línea porque "será este año cuando las empresas tengan que decidir dónde invierten".

De otro lado, el consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado, ha puesto el acento en la necesidad de reintroducir esta línea para una zona que ha calificado como "desierto energético".

Por ello y tras censurar la asignación asimétrica que de la inversión energética realiza el Gobierno de España a favor de otros territorios y en detrimento de la Comunidad andaluza, Sánchez Maldonado ha considerado básica la energía para la puesta en marcha de proyectos empresariales e industriales en la zona norte de Granada y oriental de Almería.

"Proyectos que no se podrán llevar a cabo si no hay red eléctrica, necesaria también para evacuar la energía que se genera en una zona donde esta materia prima es abundante", advierte.