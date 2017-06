Alcaldesa de Níjar apunta a un cable como la causa del fuego de Cabo de Gata

La alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez, indicó ayer que la caída de un cable de alta tensión entre dos torretas sería la causa del incendio que se desató en la tarde de este miércoles cerca del núcleo urbano del Pozo de los Frailes, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, que según las primeras estimaciones ha calcinado unas 70 hectáreas de terreno principalmente de esparto con algo de matorral. Pérez señaló que el fuego quedó controlado y que actualmente se mantienen varios retenes de guardia para evitar la reproducción de los focos. Poco después, fueron los efectivos del dispositivo para la Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) los que confirmaron que el fuego estaba extinguido a las una y media de ayer. Según apuntó la alcaldesa, el fuego tuvo su origen tras la caída del cable de una de las torretas propiedad de la compañía Endesa, de forma que "las chispas" y la acción del "fuerte viento de levante" hizo que las llamas se propagaran "con facilidad" por esta zona de alto valor ecológico. "Son unas instalaciones que tienen más de 40 años y no están renovadas", manifestó la regidora, quien se ha quejado de los cortes de luz que las pedanías y núcleos costeros de la localidad sufren con asiduidad debido al estado de la infraestructura eléctrica, especialmente durante los meses de verano cuando la población se incrementa.

La alcaldesa ha incidido en las "conversaciones" iniciadas desde hace tiempo con Endesa por la "mala calidad de prestación del servicio" con "cortes de luz continuamente en el verano" y estado de las infraestructuras por el que ahora "se ha provocado el incendio". "Es una situación que se tiene que resolver y estamos en negociación para que se renueven las instalaciones eléctricas en Níjar, porque son deficientes". Pérez recalca que la zona del Parque Natural está especialmente afectada por la calidad de las instalaciones eléctricas, por lo que espera que el plan de inversión tratado con la compañía se ejecute y permita el "cambio de redes, que son evidentemente antiguas y no soportan la punta de consumo de mayor energía en verano", subrayó la alcaldesa para quien esta cuestión "cada vez irá a peor" si no se renuevan las estructuras. En este sentido, ha señalado que las lluvias del invierno, la sequedad del terreno y las altas temperaturas son factores que han contribuido tanto al deterioro de las instalaciones eléctricas como a que el fuego se iniciara y extendiera "rápidamente". La regidora, quien agradeció a los agentes forestales por la "gran labor" desarrollada durante la jornada para impedir el avance de las llamas, argumentó que el fuego no llegó a los núcleo de San José y Pozo de los Frailes, si bien si se produjo el desalojo de dos "viviendas aisladas", una de las cuales "quedó quemada" al ser devorada por el fuego.

Esperanza Pérez precisó ayer que miembros de Protección Civil de Níjar auxiliaron a un hombre que se refugió en una balsa del cortijo, de forma que fue conducido ante los servicios sanitarios donde recibió atención primaria por inhalación de humo. "Atenderemos su necesidad y veremos que necesidades tiene", ha dicho Pérez ante la pérdida de su casa. Igualmente, ha indicado que "con carácter preventivo" se desalojó el Hotel El Sotillo durante "dos o tres horas" debido a que el viento impedía conocer con certeza por dónde se produciría el avance de las llamas. No obstante, los huéspedes pudieron volver al hotel que estaba "casi completo" poco antes de la medianoche. "Tengo que dar las gracias a los efectivos por la importantísima labor que hicieron, que con tres horas controlaron el incendio", remarcó ayer.