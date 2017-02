Alianza frustrada para definir un calendario del AVE a Murcia

Después de una legislatura en blanco, tras 1.642 días sin obras y ni un sólo kilómetro de la línea de Alta Velocidad a Murcia, llegó el primer debate en la Comisión de Fomento del nuevo mandato para abordar tanto la paralización del Corredor Mediterráneo como el deterioro de la red convencional del ferrocarril. Proposiciones No de Ley presentadas por los grupos parlamentarios PSOE y Podemos siguen a la espera, pero la primera en deliberarse ha sido la del PP del diputado Rafael Hernando por su mayor cupo para elevar mociones. El portavoz del Grupo Popular en el Congreso presentó a finales de octubre un texto carente de crítica y compromiso alguno por parte del Gobierno que ayer defendió su compañero de bancada Juan José Matarí. El también diputado por Almería fue el encargado de leer una iniciativa que no convenció a nadie, ni siquiera al PP porque la expuso ante el plenario cuando ya había aceptado una enmienda de C's, detallando una exposición de lo realizado y proyectado sin fijar fecha ni calendario, justificando los recortes en tiempos de crisis y atizando al Ejecutivo de Zapatero por los 614 millones que dejaron de invertir entre 2004 y 2011. En la Proposición No de Ley inicial, transaccionada por Ciudadanos, figuran demandas de la Mesa del Ferrocarril y vuelve a recurrir a la tortuga mora y su reserva para excusar que el único tramo adjudicado hace año y medio continúe sin trabajos. Fue, sin duda, lo que más indignó a los partidos de la oposición, un paso de tortuga que esconde más falta de voluntad política del Ejecutivo de Rajoy que la protección de un hábitat con la que se ha querido extender la responsabilidad a la administración autonómica antes de hacer públicos los retrasos con las expropiaciones y los problemas con la constructora adjudicataria de los 12,5 kilómetros obra entre Pulpí y Cuevas. "No vuelvan al juego del ping pong", exigió a los viejos partidos el diputado de Ciudadanos, Diego Clemente, que defendió su enmienda a la moción del PP porque se "quedaba corta, era poco ambiciosa" y no recogía un programa con las actuaciones concretas. Con la transaccional de C's, el Congreso hubiera instado a Fomento a fijar una hoja de ruta, si bien no fue aspiración suficiente para el PSOE de Almería y Sonia Ferrer lideró en su intervención un rechazo después respaldado por diputados de Unidos Podemos y el Grupo Mixto. La primera votación terminó en empate a 17 con tres abstenciones (1 Grupo Mixto, 1 de ERC y 1 de PNV) y se realizó una segunda, en base al artículo 88 del reglamento interno, en la que los representantes de Compromís y Bildu, completamente ajenos a la realidad ferroviaria almeriense, acabaron tumbando la PNL que había sido enmendada durante la noche anterior en conversaciones de PP y C's tras fracasar el intento de unanimidad con los partidos de izquierdas. Próximamente serán los diputados de PSOE y Podemos, que presentaron Proposiciones no de Ley en julio y diciembre, los que intenten sacar adelante con pocas posibilidades de alcanzarlo algún acuerdo en beneficio de la línea de Alta Velocidad y del ferrocarril. La alianza de populares y ciudadanos por el Corredor Mediterráneo se mantiene intacta como uno de los 150 compromisos para mejorar España a lo largo de la legislatura.

La unanimidad que reclamaba la Mesa del Ferrocarril a todos los partidos con representación en la provincia fue frustrada ayer por los socialistas, como ya ocurriera en la última comisión de Fomento de la anterior legislatura cuando el PP no respaldó una declaración institucional del resto de fuerzas. Sonia Ferrer argumentó que esta iniciativa es un "panfleto" de un partido que renuncia a la defensa de su provincia y traiciona a todos los almerienses y tampoco quiso aceptar la transaccional de C's. En el Congreso vuelve a descarrilar la reivindicación parlamentaria, al menos una unánime, después de que sí hubiera entendimiento en el Parlamento de Andalucía con una Proposición No de Ley firmada por todos los grupos a mediados del pasado año. Nuevo revés político para una provincia condenada al ostracismo ferroviario.