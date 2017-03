Almería acogerá en octubre una cumbre por el Corredor

Cansados de compromisos que no se cumplen y de anuncios que acaban en papel mojado y pese a la creciente verborrea institucional y política en favor del Corredor Mediterráneo, los empresarios de las provincias de Valencia, Alicante, Murcia y Almería están preparando una serie de encuentros con los que reivindicar la importancia del eje ferroviario que conectará la frontera francesa y Algeciras por el litoral. La patronal del arco mediterráneo ha fijado una primera fecha para el 18 de mayo en la capital murciana y después habrá otra cumbre del tejido productivo el jueves 5 de octubre en Almería. Así lo determinaron ayer en la cita que mantuvieron en la sede de la Confederación de Empresarios de Alicante (COEPA) en la que participó José Cano, presidente de Asempal siendo uno de los más críticos contra la inacción de los últimos gobiernos en materia de Alta Velocidad. Las patronales de las regiones mediterráneas harán llegar al Ministerio de Fomento el conjunto de reivindicaciones que se sintetizan en la prioridad de que se culmine cuanto antes una infraestructura prioritaria como eje vertebrador del litoral con el que ganarán en competitividad y se impulsará el turismo. No es la única iniciativa impulsada por el sector económico en los últimos meses. Desde la Asociación de Empresarios Valencianos (AVE) se lanzó en noviembre la campaña #QuieroCorredor y después de un acto con más de 300 empresarios en Tarragona se han fijado las fechas del 14 de marzo en Murcia y 11 de abril en Almería dentro de un road show con el que poner en valor la importancia del eje de la Alta Velocidad para que lleguen más inversiones y no se desvíen a otros corredores ferroviarios del centro y norte del país.

La patronal argumenta que el ahorro para las exportaciones de Almería, Murcia y Alicante sería de 300 millones de euros con una rebaja del coste de transporte de entre 2 y 3 céntimos por kilo y mil kilómetros recorridos. Es más, en Almería la finalización de todos los tramos del Corredor conlleva, según los estudios de la Cámara de Comercio, de un incremento del 1% del PIB con la creación de 7.300 empleos anuales y de hacer más competitivas a las empresas.