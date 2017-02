Almería ahorra a base de SOL

Almería es la provincia de España, junto con Cádiz, que menos gasta en energía. Sus hogares acumulan un gasto medio de 870 euros al año en electricidad, gas y otros combustibles para uso doméstico como podría ser la leña o el carbón. El gasto se encuentra a años luz de los 1.500 de Toledo o los 1.275 de Madrid.

Cuanto más al sur de España, menos gasto. Las horas de sol (3.000 al año en la provincia), el aprovechamiento de las energías renovables y, está claro, el nivel adquisitivo de cada provincia, incide directamente en este tipo de consumo. Almería ha sabido adaptarse medianamente al uso de las energías renovables y el 39,5% de la energía eléctrica consumida en la provincia procede de fuentes renovables. Eso significa que la provincia ha multiplicado por 23 su potencia eléctrica instalada de origen renovable desde el año 2007.

Los almerienses son escasos consumidores de gas, su gasto no llega a 200 eurosEl sector de las energías renovables cuenta en la provincia con 511 megavatios

El sector de las energías renovables cuenta en la provincia con 511,29 MW de potencia instalada en 19 parques eólicos, 84 MW de fotovoltaica conectada en la red (en viviendas y huertos solares) y 0,61 MW en sistemas aislados, y con la única instalación de gasificación de residuos de invernadero de España, que produce 1,7 MW. El sector de las energías renovables en Almería está compuesto por 80 empresas aproximadamente con 1.900 empleos asociados, entre directos e indirectos.

Según el estudio desarrollado por AIS Group a nivel nacional, el gasto en energía es mayor en las provincias de las dos Castillas, Navarra y Aragón. Toledo es la provincia cuyas familias más destinan más dinero a sus facturas de suministros de energía, considerando la suma de luz, gas y otros combustibles para uso doméstico como podría ser la leña o el carbón. Los toledanos gastaron de media más de 1.520 euros en 2015 y teniendo en cuenta el incremento del IPC en esta partida para la provincia, habrían llegado a superar los 1.565 euros en 2016.

Tras Toledo el gasto más elevado sería el de Guadalajara donde de media se habrían alcanzado los 1.450 euros en 2015 y casi 1.480 en 2016. Ciudad Real, Soria y Cuenca completan la lista de las 5 provincias con el gasto medio familiar en energía más elevado de España. De hecho, en Cuenca es donde más se ha incrementado el IPC en esta partida en 2016, un 2,9%.

En la situación inversa están en las provincias canarias, donde los hogares destinaron algo menos de 660 euros a estos suministros en 2015, y considerando el incremento del IPC provincial en esta partida habrían quedado por debajo de los 675 euros en 2016.

Donde Almería sí es una de las provincia que más consumen es en el sector del agro. La agricultura intensiva es muy importante desde el punto de vista energético para Almería. La actividad agraria supone el 12 por ciento del total del consumo de energía eléctrica de la provincia, situándose el sector agrícola almeriense como el que más energía consume de toda Andalucía. Así lo ha explicado Manuel Pérez, de la Unidad de Modelado y Control Automático del Centro de Investigación de Energía Solar del CIESOL- centro mixto de la UAL y la Plataforma Solar del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)- dentro del II Simposio Nacional de Ingeniería Hortícola que se está desarrollando en la Universidad de Almería. Este sector es el que más consume energía eléctrica de la provincia con una gran diferencia respecto al consumo que la agricultura presenta en el resto de Andalucía y España donde se sitúa en torno al 4 o 5%.

En cuanto al agua, Almería lo intenta, pero no lo consigue. Los ciudadanos se mentalizan, pero a medias. Y eso está provocando que la zona más desértica del país se pueda ver abocada a un futuro hídrico de absoluta supervivencia. Y se han hecho esfuerzos. La agricultura intensiva ha tratado de optimizar sus riegos, principalmente a base del goteo; en la ciudad más importante, Almería, se ha reducido el consumo de agua anual (de 150 litros por habitante y día en 1994 a 130 en la actualidad); y las administraciones han trabajado para gestionar de forma más eficaz el proceso, tanto con desaladoras como con mejoras en la red (Diputación invirtió en 2014 más de tres millones en este aspecto y Acuamed 750 millones desde el 2000).

Pero, aún así, los acuíferos siguen inmersos en devenir agonizante y la sequía perjudica a los cultivos año tras año. Lo dicen los números, convertidos en cantidades de agua, y los expertos. Hermelindo Castro, director del Centro de Cambio Global, afirma que en los próximos 70 años vamos a tener un 30% menos de agua si no se comienza a actuar ya". Y es que, en un 0,9 que representaría la sobre explotación de las aguas subterráneas, la Cuenca Mediterránea de la provincia tiene la mitad de estos recursos superando la cifra.

Las pérdidas de agua en el regadío es otra traba. Empresas e instituciones luchan contra una lacra hídrica que en la actualidad supone una pérdida de agua de más del 10%. Si bien es cierto que durante los últimos años en Almería se han desarrollado avances donde numerosas empresas han trabajado mediante la creación de desaladoras y otros sistemas en optimizar los recursos hídricos.

En cuanto a la capital, la zona de Levante de la ciudad, que comprendida entre la avenida del Mediterráneo y Cabo de Gata, representa en torno al 35% del total de la ciudad. Las calles entre la avenida del Mediterráneo y calle Real, concentrada en el centro reúne el mayor número de población y representa el 45% del consumo total de la ciudad. El casco histórico y los barrios periféricos como el de Pescadería o Quemadero, consume el 20% del total.

El consumo medio, no el total, se sitúa incluso bajo el nivel que el de otras zonas con que multiplican por diez sus habitantes, caso de la Comunidad de Madrid o Cataluña. En los hogares, uno almeriense consume de media más de 55.000 litros de agua al año, menos que uno madrileño, que se acerca a los 64.000, pero más que la mitad del planeta según el estudio Proceedings of the National Academy of Sciences. Sin embargo, tomando como referencia el gasto total (con el consumo agrícola o el industrial) se gastan 30.000 litros por persona y día en la provincia de Almería.