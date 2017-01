"Almería no ha avanzado más por la baja presión y la mediocridad de sus políticos"

CON el flamante acuerdo presupuestario sellado con el PP hace unos días en la capital sobre la mesa, el portavoz de C's hace balance de la acción desde la oposición de su grupo municipal, de lo logrado y por conseguir, repasando también su pasado, presente y futuro como concejal del Ayuntamiento y uno de los fundadores de Ciudadanos en la provincia. Licenciado en Ciencias Económica y empresario desde hace más de dos décadas, a sus 48 años cree que otra política más allá del bipartidismo y quiere repetir como candidato de C's si así lo estimaran sus afiliados.

- ¿Qué medidas destacaría del acuerdo presupuestario PP-C's?-Hay muchas cuestiones dentro de ese acuerdo que merecen ponerse en valor empezando por una base importante y es que C's ha querido ante todo dinamizar la economía buscando que haya un mayor emprendimiento, pero sin olvidarse de reforzar la atención social. Creemos que los verdaderos perjudicados en esta crisis han sido las clases más desfavorecidas, las que tienen dificultades para llegar a fin de mes, y hay un 21% dentro de las 63 medidas que estará orientado sobre todo a familias en riesgo de exclusión social y pensionistas. Y luego habrá un 72% centrado en la creación de empleo. Ese sería el resumen a grandes rasgos. Pero si lo desgranamos un poco más veremos que también hay una apuesta por el comercio y por los barrios que han estado más abandonados. - Si tuviera que quedarse con sólo alguna de las actuaciones sería...- Si me tuviera que quedar con alguna iniciativa hay tres o cuatro prioritarias. Para la generación de empleo es fundamental conseguir inversiones. Y ahora pondremos en marcha una unidad para la captación de fondos para conseguir partidas del Estado, la comunidad autónoma y la Unión Europea. Hay muchísimas que estamos perdiendo y a las que ni siquiera optamos por falta de tiempo, atención y porque los funcionarios de la casa están dedicados a otras cuestiones. Otra sería la oficina para la creación del Plan Estratégico de la ciudad. Es una herramienta que estará por encima del color político del que gobierna y permitirá sacar adelante los proyectos porque ya está bien de mala gestión y de perder tiempo y dinero. La gran transformación de ciudades como Málaga o San Sebastián vino con el desarrollo del plan estratégico a partir de una oficina. Y en materia de inversiones hemos incorporado el anillo museístico porque creemos que puede generar entre 20 y 30 puestos de trabajo permanentes y ahí se contempla hacer el Museo de la Vega -que ya iba en el acuerdo de investidura-, culminar el del Cine y remodelar y ampliar los Refugios con nuevas salas de exposiciones públicas. En lo social, hemos fijado partidas para Proyecto Hombre y Nuevo Rumbo por la gran labor que realizan en beneficio de nuestra sociedad. Y lo más importante que destacaríamos es algo que no se ha hecho antes. La bonificación con respecto a la tasa de agua, alcantarillado y basura para los desempleados mayores de 55 años cambiando la ordenanza. Será un ahorro de entre los 180 y 200 euros al año. Y también para las familias con riesgo de exclusión social, numerosas y pensionistas habrá rebaja de la cuota de alcantarillado y basura. - ¿Tienen las más de 60 medidas posibilidad real de ejecución?- Sí, todas. Porque frente a otros partidos políticos de la oposición que hicieron hace tres meses una carta a los reyes magos sin saber el nivel de ejecución presupuestario ni la capacidad de gasto e inversiones del Ayuntamiento en 2017, nosotros hemos buscado un acuerdo basado en la sensatez. Teníamos 15 millones para gastar en inversiones teniendo en cuenta que había que dejar un margen al equipo de gobierno para hacer su política. Hemos querido fiscalizar interviniendo sobre lo que consideramos que no es importante y agradecemos su generosidad porque en algunos proyectos han tenido que dar marcha atrás. Creemos que con el acuerdo de presupuestos quién realmente gana es la ciudad y los almerienses. Estar con las cuentas prorrogadas no permite hacer inversiones y paralizar la gestión municipal no es responsable. Todo lo que hemos propuesto es factible, porque gran parte se ha consensuado y está aprobado por unanimidad a través de mociones, y supone el 15,01% de los capítulos de gasto y de inversión. - Pero en los plenos se aprueban las mociones como churros... - El problema de esta ciudad con respecto a la manera de hacer política es que siempre hemos tenido gobiernos en mayoría -ya sean de uno o más partidos-, pero nosotros ahora estamos propiciando una nueva forma de manera de ejecutar la política desde la oposición, apoyando una investidura sin entrar en el gobierno, lo que te da libertad para fiscalizar lo que no está bien y al mismo tiempo impulsar las cuestiones que son importantes para Almería. Y eso se traduce en cambiar el chip porque si tiramos de hemeroteca, más del 90% de las mociones que ha presentado la oposición no se han hecho. Y ahora afortunadamente es diferente y no todas las mociones que salen adelante llevan el tinte naranja. Tenemos una buena relación con los partidos de la oposición y con el equipo de gobierno. Necesitamos más tiempo y esfuerzo para hablar, dialogar y consensuar. Este año 2016 se podría resumir en que C's ha introducido sustantivos y verbos que antes no estaban como diálogo, consenso y acuerdos. El año pasado presentamos 21 mociones, todas aprobadas, y en marcha ya están casi el 60%. Las que no están metidas en los condicionantes del presupuesto de 2017. Nuestro objetivo es que no se pierda ninguna, sería una incongruencia por parte del PP. - ¿Qué nota le pondría al alcalde tras su primer año de mandato?- Ramón Fernández-Pacheco es una buena persona, con capacidad de diálogo y facilidad para llegar a acuerdos como gran virtud, pero tiene dos problemas. El primero es su juventud que puede ser una virtud para algunas cosas pero para muchas otras la inexperiencia juega en su contra. Y el segundo y más grave es la mochila que recibió. Arrastra una herencia de concejales que no ha elegido y eso es un lastre para su gestión y para la ciudad. Y otras cuestiones heredadas del anterior alcalde que tienen difícil solución, son muchos los errores de la anterior legislatura.-En campaña surgieron una serie de rencillas políticas y denuncias que jugaron en su contra. ¿Ha presentado la querella que anunció?-Se ha demostrado como yo decía que las denuncian eran malintencionadas porque todas ya han sido archivadas. Las querellas las tenemos preparadas y se van a tramitar ahora que va a hacer un año a primeros de febrero. Hemos buscado las pruebas y vamos a dejarle a la Fiscalía que también investigue otros delitos por difamación. No podemos decir que haya un partido detrás de aquella sucia campaña, pero sí personas con nombres y apellidos con denuncias falsas que ahora tendrán que responder ante la justicia. Y si me pregunta por otros miembros del equipo de gobierno puedo decirle que, después de toda esta basura y mentira que se utilizó para arañar cien votos, el tiempo ha puesto a cada uno en su sitio. Ahora estamos en un nuevo tiempo y hay que mirar hacia adelante. Lo que sí me da mucha pena más allá del daño que me hicieron a mí personalmente es el que se hizo a la gente que tenía a mi alrededor y a mi familia porque siempre hay personas dispuesto a creer sus mentiras. Serán denunciados lo que estamparon su nombre en las denuncias falsas. Sobre los demás que me insultaron y les dieron difusión dejaremos que la Fiscalía actúe y determine si cometieron algún delito. Espero y deseo que los almerienses sepan castigar a esa manera de hacer política ruin y mezquina. - Soterramiento, paso a nivel de El Puche, estación, llegada del AVE... En materia de infraestructuras como el ferrocarril no se avanza. - Nosotros éramos partidarios de un soterramiento integral para no dejar dividida la ciudad. Pero viendo que al final ese proyecto iba a dormir el sueño de los justos nos posicionamos a favor de llevarnos la estación, por ejemplo, a la zona de Torrecárdenas con un apeadero del Puerto. Esta reconfiguración ahorraría costes y tenemos muchos ejemplos como el de Sevilla. Así lo entendimos precisamente para poder avanzar. Lo del paso a nivel de El Puche es una necesidad y diría que una urgencia. Y lógicamente apostamos por la mejor opción que es la que está adaptada a la llegada de la Alta Velocidad hasta la actual estación.- Más allá de los planteamientos de C's sobre estas actuaciones, lo que quería preguntarle es cómo valora este continuo incumplimiento de los proyectos previstos. ¿Nos están tomando el pelo?- En Almería no se han conseguido más proyectos ni hemos avanzado más debido a la baja presión que han hecho los partidos gobernantes en cada momento y sálvese el que pueda. Ha habido mucho político mediocre y mucha mediocridad en los cargos de la provincia porque se ha mirado más al sillón de cada uno y a los intereses partidistas que a los de la ciudad. Además hemos tenido la mala suerte de ir con el pie cambiado en buena parte de las legislaturas, es decir, cuando el PSOE gobernaba la ciudad en Madrid estaba el PP y al revés después. Y con la Junta que lleva casi 40 años con gobierno socialista y los del PSOE aquí se han puesto de lado y los del PP se han dedicado a buscar la confrontación. En Almería todos cogemos la pancarta, pero realmente nadie se planta en Madrid para decir que ya está bien. Como es posible que al PP no se le ponga la cara colorada después de cerrar los túneles y parar las obras del AVE. No se les cae la cara de vergüenza sabiendo que en otras ciudades sí han terminado las obras del AVE. Los políticos almerienses no han presionado lo suficiente y en Ciudadanos tenemos esa ventaja de exigir y empujar desde fuera sin ataduras porque primero son los almerienses. -¿Cómo ve las relaciones entre la Junta y el Ayuntamiento?- La relación actual es cordial, pero no es nada efectiva. El PP con 18 concejales no la logrado desbloquear en 12 años la reforma de la casa consistorial y cerraron un convenio muy mal negociado en el que Luis Rogelio Rodríguez consintió que todo lo adicional no contemplado en el proyecto lo pagaran los almerienses. Y que siga sin acabarse la obra es una vergüenza. Se ha desbloqueado porque también nosotros algo hemos empujado. Estamos haciendo de argamasa, ayudando a desbloquear temas importantes como el PGOU porque a la más mínima acaba en confrontación en la que pierden siempre los almerienses.- En clave de partido, ¿echa de menos el control provincial de C's?- En un principio teníamos que arrancar como formación y se hizo con una organización provisional. Pero no tenemos nada que ver con los viejos partidos que son jerárquicos y compaginan los cargos electos y orgánicos. Hemos querido romper esa tónica y separar responsabilidades. Y para esto te lo tienes que creer. Y aquí ser coordinador provincial importa poco, siempre he entendido que el equipo, el nosotros, está por encima del yo. Antepuse los intereses de partido a una palabra que había dado aún siendo inducida por la dirección nacional. C's está por encima de los intereses particulares. No sólo no lo echo en falta, es que fui el primero en Andalucía en dar el paso atrás para que otra persona ocupara el cargo de coordinador aún siendo el más votado.- Siendo responsable territorial, acordó la abstención de Roquetas y finalmente en la capital en favor del PP. ¿Considera que acertó? - Yo no lo decidí. El partido en ese momento utilizó el mismo procedimiento para toda España. El Comité de Pactos Electorales recibió informes de cada agrupación provincial con los posibles acuerdos por municipios en los que éramos decisorios. Pero nosotros no decidimos lo que se haría desde aquí, emitimos las ventajas e inconvenientes de cada acuerdo. En Roquetas la opción de apoyar la confluencia del resto de partidos jamás la valoró la dirección nacional de Ciudadanos. No era una decisión de Miguel Cazorla. Se ha querido personalizar, pero nada más lejos de la realidad. El partido autorizó en Almería el acuerdo con el PSOE y fueron ellos los que dieron marcha atrás después. No entiendo por qué había que quemar en la hoguera a Miguel Cazorla cuando tuve que desdecirme por disciplina de partido. Era eso o irnos al grupo mixto y también lo estuvimos barajando. Pero en Roquetas no había ninguna duda en dejar gobernar la lista más votada. El acuerdo a cuatro bandas era prácticamente inviable. - Entonces apoyaría nuevamente al PP de Roquetas sin dudarlo...- El partido no tuvo la más mínima duda. Y se les obligó a firmar un pacto anticorrupción, al igual que en resto de municipios de España. En el momento en el que se firma Gabriel Amat Ayllón no tenía ninguna imputación y a día de hoy sigue sin tenerla. Volvería a hacerlo exactamente igual hoy siguiendo las directrices del partido. Si hay una imputación, como ha ocurrido en Granada, con una acusación en firme, el partido le pediría el acta y se haría una moción de censura para que se marchara. Y aquí en Almería ocurriría exactamente igual. Si hubiéramos estado apoyando al PSOE en la capital nuestro partido estaría hoy haciendo lo mismo que hace con el PP, fiscalizando al equipo de gobierno y velar por los intereses de la ciudad.- Extraños compañeros de viaje daría el acuerdo PSOE-IU-C's...- Bueno, pero no imposible. Lo teníamos hablado. Y no descarto que pueda ocurrir en el futuro. A día de hoy tenemos que dar estabilidad al gobierno municipal y apoyar aquello que es bueno para la ciudad y lo que no denunciarlo.- Si no descarta futuros acuerdos es porque repetirá candidatura.- Estoy al servicio de los afiliados a mi partido. Fui uno de los cinco fundadores que hicieron posible C's en Almería, de hecho la primera agrupación provincial que se constituye fuera de Cataluña es la nuestra. Y lo hicimos con la ilusión de devolverle credibilidad a la política. Y para eso hemos sacrificado mucho en lo personal por el bien de un proyecto común. Si los afiliados estiman oportuno que yo sea el candidato, volveré a serlo. De no ser así, volveré a mis negocios y empresas después de un impás de cuatro años.