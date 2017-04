Almería condena unos míseros presupuestos

Dice el popular Rafael Hernando que este es el presupuesto más social de la historia de España. Y si él lo dice, igual es cierto, pero a Almería no le vale. Incluso Ciudadanos, a través de Diego Clemente, su diputado provincial, critica la escasa inversión que el Gobierno destina a Almería. Y no hay que olvidar que su partido apoyó el cálculo de los fondos. A Almería no le vale que la única obra que se ha hecho realidad en la provincia ha sido la terminación de la A-7. Y, como en casi todos los casos, ha llegado con décadas de retraso. El resto de inversiones llegan con cuentagotas y apenas se ejecutan. Así suelen ser los PGE para la provincia de Almería independientemente del color del partido de político. Lo que pasa es que las cuentas de año han sido la gota que ha colmado la paciencia. La condena a las cuentas de la provincia para 2017 ha sido unánime. El juicio ha sido condenatorio a excepción de la defensa del PP. Los 40 millones que el Estado destina a Almería solo alargan la agonía de una tierra que suma presupuestos en descenso durante tres años consecutivos y que recibe diez meses menos de lo que en 2016 se consideraba necesario. Se trata del importe más rácano desde que el euro entrara en acción. Y sí, la mitad de los 40 millones van a partir a infraestructuras hídricas, y Almería necesita de ello, pero ninguna de estas obras soluciona ni a corto ni a medio plazo la carencia de agua que la provincia padece.

Sentencia Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, que con estos presupuestos, Susana Díaz, presidenta de la Junta, no tendrá excusas para hacer el Hospital Materno-Infantil y que muchos de los escolares almerienses no tendrán que estudiando en barrancas pues, argumenta, la Junta ha recibido una transferencia de casi mil millones de euros extraordinarios para educación y sanidad. El dirigente popular asevera que hay que contextualizar los presupuestos, y eso pasa por tener en cuenta el techo de gasto acordado con Europa y con el propio PSOE. "Este contempla una reducción de casi 5 mil millones de euros en su total y una inversión de cinco mil millones de euros más en gasto social para las comunicaciones autónomas".

Adif incluye una partida de 3,5 millones de euros para ejecutar el intercambiador de ancho en Granada

Para el portavoz popular, este debe ser el presupuesto que saque a los españoles y a los almerienses de la crisis: "Las cuentas siguen apostando por la consolidación del empleo. Entre marzo de 2008 y marzo de 2015, en Almería se destruyeron más de 54.000 empleos que se han recuperado casi en su totalidad. Ahora traemos unos presupuestos en los que prevemos que se creen 8.500 empleos en 2017. Superando el numero de personas que trabajan en Almería que en los mejores años de bonanza económica".

Hernando habló de los compromisos adquiridos con Almería, pero estos no dejan de ser los que están en liza para el resto de los españoles, pues insiste en el aumento de gasto en pensiones, en la bajada del IVA cultural o en la reducción de impuestos, pero no pudo sacar pecho en cuanto a inversiones personalizadas para la provincia de Almería: "No son unos presupuestos con grandes inversiones en Almería ni en el resto de España. Estas son unas cuentas con una clara apuesta social, así que el que solo se queda con las obras, se equivoca", dijo Hernando alegando que "las personas están por delante de las infraestructuras", argumentando que "hay quien se puede fijar en que falta una tubería, pero que las cuentas responden a las necesidades de la provincia".

Es el Alta Velocidad el que copa la mayor parte de las conversaciones entre políticos durante las últimas fechas en Almería. Hernando pide paciencia, dice que los presupuestos cumplen con lo que el ministro de Fomento anunció el pasado lunes en Almería. "En 2019 tendremos en obras todos los tramos del AVE en la provincia", argumenta. Es decir, pide a los almerienses que estén tranquilos porque se cumplirá lo estipulado para el ferrocarril en 2017 (dos millones de euros) y los 130 millones de 2018, los 205 millones de 2019 o los 280 millones de 2020. "Sé que algunas obras no se van a hacer, pero no se preocupen porque dentro de unos meses presentaremos unos presupuestos para el año 2018 y tendremos la oportunidad de presentar algunas obras". Sin embargo, tras decir esto, Hernando fue consciente de que esto podía sonar a repetitivo porque habiendo prometido pasos importantes para la Alta Velocidad tiempo atrás, las promesas se han quedado solo en palabras: "Pido perdón a los ciudadanos de Almería porque hemos dicho cosas que no se han correspondido con la realidad".

Ayer se pronunció también la Mesa del Ferrocarril, quien criticó que no se haya incluido ni un solo euro para la mejora de la línea convencional: "Puesto que hasta dentro de siete años no dispondremos de Alta Velocidad, hoy por hoy, la línea convencional es estratégica para la provincia. Pero todas las promesas se han incumplido. Ni el talgo se ha adaptado, ni ha reducciones de tiempo satisfactorias ni se ha mejorado la plataforma entre Almería y Granada, al igual que no se ha invertido nada en la catenaria entre Huéneja y Granada". Aun así, la buena noticia es que en los presupuestos de Granada sí se incluye una partida presupuestaria de 3,5 millones de euros para el intercambiador de ancho.

José Carlos Tejada, coordinador de la Mesa, anuncia una "gran manifestación" para las próximas semanas en la que intentarán involucrar a la mayor cantidad de personas y agentes sociales de la provincia y anuncia que dialogarán con todos los partidos presentes en el Congreso de los Diputados para introducir enmiendas a la totalidad de los presupuestos.

De la misma forma, el PSOE ha hecho un "llamamiento a la sociedad almeriense a pasar a la acción" para "evitar" que la provincia "vuelva a ser castigada" por el Gobierno del PP en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ya que, según su el secretario provincial, José Luis Sánchez Teruel, los previstos para el presente ejercicio son "una bofetada, una tropelía, un atropello, un abuso y una injusticia".

Indica que las cuentas públicas "son las peores" en la historia de Almería al "pasar de los escasos 200 millones de euros en 2016 a menos de 35 millones en 2017", y señala como "responsables directos" al provincial del PP, Gabriel Amat, y del portavoz del PP en el Congreso y diputado nacional por la provincia, Rafael Hernando. "Son los claros responsables y son, además, cobardes, crueles y embusteros", asegura para reprocharles que no hayan sido "capaces de dar la cara y de comparecer ante los almerienses para explicar los drásticos recortes que ha emprendido Rajoy en Almería y por qué no hay inversión para necesidades básicas como comunicaciones, infraestructuras hidráulicas, eléctricas, o de seguridad".

La diputada nacional del PSOE por Almería, Sonia Ferrer, subraya que las máximas necesidades de la provincia que "no se ven reflejadas" en las previsiones económicas del Ejecutivo de Rajoy, quien, a su juicio, ha vuelto a demostrar un "absoluto desprecio a la provincia".

También valora los PGE la Cámara de Comercio a través de su presidente, Diego Martínez Cano, que explica que "con estos presupuestos no podemos ir a ninguna parte. Son claramente insuficientes, máxime atendiendo a la expectativa creada para la provincia. Con estos presupuestos, las empresas de Almería continúan perdiendo competitividad a nivel nacional e internacional. No podemos más que entender que se siguen priorizando las inversiones para otros territorios de España, y en Almería no nos dejan más que continuar esperando".

