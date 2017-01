El hombre que apuñaló en la cara a un policía acepta siete años de cárcel

Diego H.G., el hombre que apuñaló en la cara a un agente de la Policía Nacional en la Estación Intermodal de Almería en diciembre de 2015, mostró su conformidad con una pena de siete años por un delito de homicidio en grado de tentativa con la agravante de atentado, después de que la fiscal rebajase su petición inicial de 16 años y 6 meses de cárcel al incluir la eximente incompleta de trastorno mental en sus conclusiones definitivas.

Y es que, según la fiscal, tiene diagnosticados un trastorno orgánico de la personalidad y un trastorno de la coordinación y el equilibrio que "alteran de manera grave su capacidad cognitiva". De hecho, durante la vista oral celebrada en la Audiencia Provincial de Almería el procesado se mostró nervioso y cuando fue preguntado sobre si cometió los hechos respondió con un lacónico: "Me han dicho que diga que sí".

Al acusado le serán impuestos la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros y comunicarse por cualquier medio a la víctima durante diez años por un delito de homicidio en grado de tentativa en concurrencia con otro de atentado, el pago de más de 19.000 euros al policía y la medida de libertad vigilada, consistente en la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros durante diez años al agente y a la Estación Intermodal de Almería.

Por su parte, la víctima ha narrado en primera persona cómo el vigilante de seguridad de la Intermodal lo requirió a él y a un compañero el 19 de diciembre de 2015 porque Diego H.G. estaba causando problemas a los viajeros. Los agentes lo vieron sentado junto a una chica y pensaron que se estaba masturbando. Trataron de ofrecerle ayuda y llevarlo a su casa pero cuando le preguntaron por el contenido de su mochila, "se puso muy nervioso, me preguntó si quería verlo y me clavó un cuchillo. Me dijo 'te mato'. Caí al hacia atrás, grité de dolor y escuché cómo le decía a mi compañero 'a ti también te mato". Finalmente, fue reducido y detenido.