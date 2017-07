Almudena Zurita reafirma la existencia de materia oscura en el curso de Astronomía

El 96 por ciento del universo es desconocido, no es de extrañar que su estudio y muchos de los trabajos que se realizan sobre este tema se basen en hipótesis. Y un ejemplo de esas hipótesis es la existencia de materia oscura, "algo que no vemos y no hemos podido comprobar pero que está ahí según numerosas variables y efectos sobre lo que sí vemos", afirmó ayer la profesora titular de la Universidad de Granada, Almudena Zurita, en su ponencia 'Materia visible e invisible', en el marco del Curso de Verano La Luz que nos llega del cielo, celebrado entre el día 12 y hoy 14 de julio en el edificio Científico Tecnológico de la UAL.

Zurita ha explicado "cómo observamos los astrónomos la materia que emite luz y cuáles son las herramientas para aprender los mecanismos para aprender por qué los astros emiten" y ha acabado la ponencia hablando de "cuáles son las evidencias observacionales por las que decimos que hay materia oscura. Es por los efectos gravitatorios que esa materia que no vemos hace sobre la materia visible" afirmó la doctora.

Y es que, según destacó esta profesora granadina, "un 90 por ciento de la materia de las galaxias no emite luz, es materia oscura. No se sabe aún la naturaleza de esa materia, se han propuesto varias explicaciones, como que son agujeros negros o nubes de gas frío y polvo u objetos compactos como enanas marrones , o que son partículas como neutrinos o axiones" concluyó Zurita que logró involucrar a su alumnado.