Amat optará a ser reelegido presidente del PP en el Congreso del 19 de mayo

El presidente del PP de Almería, Gabriel Almería, ha anunciado este lunes que optará a la reelección en el Congreso que su formación celebrará el próximo 19 de mayo.

Durante su intervención en la Junta Directiva Provincial del PP de Almería, Amat ha dicho que se encuentra en "condiciones perfectas" y que tiene "ganas de seguir trabajando". "Si así lo veis bien, yo estaré ahí y me presentaré", ha dicho a los miembros de su partido, tras lo que ha acotado que son ellos los que "tienen que hablar y decidir" sobre su candidatura.

"Me encuentro en condiciones perfectas. No sé si mañana pasará cualquier cosa, lo que venga, mal venido venga, no se puede decir bienvenido, pero eso es la vida", ha añadido.

Amat ha agradecido a los presentes el haber tenido la "gran suerte y satisfacción" de haber podido ejercer como presidente del PP de Almería durante los últimos años, a la vez que ha dicho que la "fuerza que ha tenido" su partido en la provincia es fruto de "los miles de afiliados y simpatizantes que están detrás".

Ha sostenido que la política "tiene que gustar mucho" para dedicarse a ella, especialmente a los alcaldes y concejales porque "a veces alguien dice lo que le da la gana y son injustos".

"No se dan cuenta de que el 99,9 por ciento de las personas que se dedican a la política les está costando el dinero y les quita horas a sus familias. No se dan cuenta de eso", ha sostenido. Mantiene que la satisfacción para estas personas está en "hacer los deberes y cumplir con la obligación de defender las instituciones" a la que se comprometieron cuando juraron el cargo.