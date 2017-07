El Bajo Andarax podrá regar sus cultivos dentro de una semana

El vaso (de agua en este caso) se puede ver medio lleno o medio vacío. Y luego están los matices políticos (agropolíticos en este caso). Comienza a verse un poco de luz al final del túnel en el 'culebrón' del verano. La falta de agua en el Bajo Andarax desde principios del mes de mayo ha puesto en serio peligro a los agricultores de la zona, que ven con desesperación cómo han tenido que retrasar la siembra de sus cultivos o cerrar de forma anticipada la campaña, con las consiguientes pérdidas económicas.

La resolución de la Consejería de Medio Ambiente por la que autoriza al Ayuntamiento a que los regantes del Bajo Andarax puedan regar con el agua de la desaladora de la capital almeriense, cuya gestión depende del propio Ayuntamiento, abre las puertas al uso de agua desalada de estas instalaciones, una alternativa transitoria, pero una solución al fin y al cabo, para iniciar la cosecha y, mientras tanto, no perder ni un minuto para que la Comunidad General de Usuarios de Aguas Depuradas de Almería (CGUAL) obtenga la concesión de agua definitiva para la depuradora de Almería (El Bobar), que se encuentra en tramitación desde hace varias semanas.

Este viernes nos reuniremos con el Ayuntamiento para ver los aspectos técnicos"José Antonio PérezPresidente de CGUALEs una mala solución para el campo porque no existe la infraestructura y es un agua muy cara"Ramón Fernández-PachecoAlcalde de Almería

El presidente de CGUAL, José Antonio Pérez, celebra la decisión, una vez que se han reunido con el concejal de la capital Juan José Alonso, aunque espera que las condiciones para el uso del agua desalada mejoren, pues inicialmente les han dado un precio de 0,62 euros el metro cúbico. "Nos reuniremos de nuevo el viernes para ver las cuestiones técnicas y para intentar rebajar el precio de partida; ya sabemos que hay una tasa por el agua desalada fijada por ordenanza para los ciudadanos de la capital, pero ahora se están usando dos bastidores de la desaladora y se va a pasar a utilizar otros dos, lo que puede servir para rebajar el precio", señala Pérez, que estima que si todo va bien tras la reunión de mañana, el lunes se empezará a abrir la zanja y a meter la tubería "de un kilómetro aproximadamente", por lo que el próximo viernes podrían tener el agua para regar, pues ya tienen reservada la tubería con el proveedor, lo que supondrá una inversión total de unos 300.000 euros en la instalación, a lo que habrá que sumar el coste de los 14.000 metros cúbicos diarios que han fijado con el Ayuntamiento de la capital.

"El precio ideal serían 0,50 euros el metro cúbico", indica el presidente de CGUAL, por lo que anuncia que solicitarán ayuda a la Administración para soportar el sobrecoste si no se rebaja el precio.

En este sentido, el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, anunció ayer que el Grupo Municipal Popular va a defender una moción en el próximo Pleno municipal para exigir a la Junta que subvencione el agua desalada que van a tener que utilizar ahora los agricultores. Así lo expuso en la reunión que mantuvo con agricultores y regantes de Cuatro Vegas, afectados por el corte del suministro de agua depurada para riego. Una subvención que van a pedir los populares no sólo para los regantes de la capital sino también para los de municipios limítrofes afectados por el corte de agua ordenado por el gobierno andaluz.

El alcalde invitó a todos los afectados por el problema de déficit hídrico "a sentarse y a dar una solución definitiva al agua en Almería, después de veinte años de soluciones provisionales; es el momento de aportar en positivo, de dejarse de intereses partidistas y de pensar en quienes ven peligrar su futuro y el de sus familias", apuntó.

Recordó que la provincia de Almería tiene un déficit hídrico anual de 150 hectómetros cúbicos y que, durante 20 años, los agricultores han usado los 14 hectómetros de la estación depuradora de El Bobar para regar sus fincas. "Un agua que ahora la Junta obliga a tirar al mar para después volverla a coger, desalarla con una infraestructura que ahora mismo no existe, y a cobrarla a los agricultores al doble del precio que pagaban hasta ahora".

"Yo no voy a ser el alcalde que niegue el agua desalada a los agricultores cuando es la única solución" que ofrece la Junta, única administración con competencias en los recursos hídricos, manifestó Fernández-Pacheco. No obstante, sí que se ha preguntado qué diferencia ve la Junta entre el agua depurada del año pasado y la de éste y "por qué en veinte años no ha hecho nada para dar una solución definitiva". El alcalde tachó la solución de "mala" porque ahora hay que construir la infraestructura para llevar el agua, por ser "muy cara" y porque "es muy cuestionable que el agua desalada sea la mejor para regar".