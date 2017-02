Apenas 145.000 euros de los 1,4 millones de presupuesto municipal para impulso turístico

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha expuesto la importancia del sector turístico y comercial para la creación y mantenimiento de puestos de trabajo en la ciudad para, a continuación, lamentar que prácticamente la mitad de los casi 1,4 millones de presupuesto con los que cuenta la empresa municipal Almería Turística se vayan al pago de personal y de gasto corriente frente al 10% que terminarán en acciones de promoción de la ciudad, apenas 145.000 euros. Se pregunta "si ese el impulso al sector turístico que se pretende dar por parte del alcalde, porque, desde luego, las cifras no pueden aguantar esa afirmación", asegura. Por ese motivo, le ha animado a la puesta en marcha de medidas concretas en el ámbito municipal para luchar contra la estacionalidad turística, tales como un centro de recepción de cruceristas y espacios propios para autocaravanas, independientemente del trabajo que se está realizando con la elaboración del formulario necesario para cumplir los requisitos de acceso a los planes turísticos de grandes ciudades de la Junta de Andalucía.

La concejala también ha exigido al alcalde "que no pierda la segunda oportunidad que tiene para hacer realmente que los presupuestos para 2017 sean los del empleo, invirtiendo para ello buena parte de los 26,6 millones que por incapacidad no ha sido capaz de gastarse durante el año pasado". Para lograrlo, después de que no se haya contemplado en las cuentas municipales aprobadas por el PP con el apoyo de Ciudadanos, ha instado al gobierno municipal "a poner en marcha un plan de empleo, medidas concretas para la ruptura de la estacionalidad turística, la ampliación de la partida de dinamización comercial para que llegue más allá del centro y el respaldo a los mercados de abastos".