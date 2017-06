Apoyo y nuevas instalaciones para ayudar a las mujeres prostituidas

La Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP) trabaja con uno de los colectivos más vulnerables. Su objetivo es que las personas que sufren explotación sexual y trata de seres humanos "recuperen la libertad y la dignidad haciendo valer sus derechos y que logren la autonomía necesaria para emprender una vida fuera del control y abuso de sus explotadores". Aunque este colectivo implantado en toda España lleva desde 2001 trabajando en Almería, cuenta ahora con una nueva sede en la calle Murcia de Almería que será inaugurada este jueves .

La coordinadora en Almería de APRAMP, María Valverde, explica que esta asociación ofrece un servicio que "está coordinado con los cuerpos y fuerzas seguridad del Estado". "Las mujeres víctimas de violencia pueden acudir, llamar a este teléfono (609589479) y van a ser atendidas por una profesional". apunta Valverde, quien añade que este número ha recibido 1.383 llamadas durante 2016, algoq ue considera una "barbaridad". En el centro de acogida hay 1.259 expedientes abiertos en toda España y 250 mujeres pasaron por él a lo largo del año pasado. Asimismo, laspersonas atendidas en la unidad móvil en toda España han sido 3.712 personas; además se hicieron 106 derivaciones por parte de cuerpos policiales e instituciones al piso específico de APRAMP para víctimas de tratas han sido 106.

Sobre la nueva sede, indica que cuenta con una "sala de formación donde vamos a darle a muchas mujeres la oportunidad de realizar una formación laboral y luego con prácticas en empresas de renombre como Clece, etc". "Esas mujeres van a tener la posibilidad de una inserción completa en la sociedad con una formación y prácticas", asegura.

En este sentido, recuerda que APRAMP trabaja con mujeres víctimas de trata y explotadas sexualmente. "Nuestra labor empieza con la unidad móvil recorriendo la provincia de Almería y dando información a las mujeres sobre salud, laboral.... Llegamos a aquellas mujeres a las que nadie llega", afirma para incidir en que la asociación está trabajando con "un perfil de mujeres excluidas que no van a los servicios a pedir asistencia o no se informan, o no tienen esa posibilidad".

Al ser interpelada por un posible repunte en los casos de prostitución, dice que puede deberse "en muchas ocasiones al gran trabajo que están haciendo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado". "Realmente esto es una lacra que debe ser eliminada. Trata supongo que habrá en todos sitios, pero se están viendo los resultado de un buen trabajo. "Esto es un problema importante al que debemos darle una cara y una forma, que está ocurriendo en toda España", dice.