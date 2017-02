Apoyo psicológico para 73 hijos de las víctimas de la violencia de género en 2016Internos de El Acebuche participan en dos programas Erasmus+

Un total de 73 menores, hijos e hijas de víctimas de la violencia de género en la provincia de Almería recibieron el año pasado el apoyo psicológico de la Junta de Andalucía. De ellos, 41 accedieron a este servicio por primera vez en 2016 y el resto ya lo habían hecho con anterioridad, según trasladó este martes la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Francisca Serrano.

La coordinadora explicó que este apoyo forma parte de los recursos de la Junta para la protección de las personas menores de edad expuestas a la violencia de género en Andalucía. En este sentido, la coordinadora provincial del IAM recordó que "Andalucía fue la primera comunidad autónoma en considerar a los hijos e hijas de mujeres maltratadas como víctimas directas de la violencia machista, ofreciendo desde 2009 un servicio de atención psicológica para estos menores". Desde entonces, el programa ha atendido a más de 3.000 menores, entre los que se encontraban niñas y niños cuyas madres fueron asesinadas.

Precisamente, Serrano presentó ayer el nuevo servicio que el IAM ha puesto en marcha, un Servicio de Apoyo Psicológico en Crisis para Hijas e Hijos de Mujeres Víctimas Mortales de Violencia de Género, una iniciativa pionera en España, que tiene como fin ofrecer de manera gratuita e inmediata atención psicológica de urgencia a menores y familiares que se enfrentan a un hecho tan traumático como el asesinato de una madre a manos del padre agresor.

Serrano aseguró que esta iniciativa supone "un paso más en la máxima protección que merecen las y los menores, que también son víctimas directas de sus padres agresores, tal y como señala la propuesta andaluza de Pacto de Estado contra la Violencia de Género".

"Si la exposición del menor a la violencia de género produce traumas similares al maltrato infantil, los casos de madres asesinadas añaden graves secuelas en los niños y niñas", añadió.

Desde la creación del Centro de Educación Permanente Retamar en la prisión de Almería, son muchos los alumnos que han logrado mejorar su nivel educativo y con ello, su forma de vida. Las características de este alumnado son muy especiales dado que, en la mayoría de ocasiones, se trata de personas con una biografía complicada, privados de libertad, sin estudios, sin habilidades y altamente vulnerables.

El Centro Educativo da un paso más en ese proceso de reeducación y formación de los internos del Centro Penitenciario de Almería con la participación en dos proyectos innovadores

llamados SERA y CITI-VAL, en el marco de proyectos europeos Erasmus+ KA3 y KA2. Se trata de un trabajo multidisciplinar en cooperación con otros países europeos como Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Hungría, Malta, Rumanía o Turquía y cuyo fin común es la educación y formación en valores cívicos y morales que ayuden a combatir la radicalización en entornos cerrados.

La diversidad de contextos nacionales como la educación, la religión o la cultura, pretende que sea una fuente de riqueza para el intercambio entre los distintos países asistentes, a lo que se añade la participación voluntaria de los propios internos, personal docente, trabajadores sociales, psicólogos, educadores, personal de vigilancia penitenciaria y voluntariados.

La Policía acordonó este martes por la tarde el Paseo Marítimo de Almería después de que apareciese una supuesta mina anticarro que fue encontrada semienterrada en la playa de Nueva Almería. Sin embargo, todo se quedó en un susto porque finalmente resultó que se trataba de una mina de entrenamiento, un artefacto sin carga explosiva que no suponía ningún riesgos para los vecinos.

La Guardia Civil ha detenido a 78 personas en Ciudad Real, Madrid, Córdoba, Lugo, Jaén, Guipúzcoa, Guadalajara, Toledo y Almería, e investiga a otras 29 por un fraude masivo en el plan PIVE, en el que pagaban hasta 400 euros por comprar documentación de vehículos entregados para el desguace. nean ligula nibh, En la provincia almeriense sólo se ha producido un arresto.

J.R.R., un hombre que fue detenido por la Policía Local por un presunto caso de violencia de género, asegura que no golpeó a su mujer ante su hija en la calle Artés de Arcos. Insiste en que su pareja no presentó denuncia y que no ingresó en Torrecárdenas como asegura la Policía Local, así como que no existe parte de lesiones que agredite lo dicho por este cuerpoo.

La Policía Local de Níjar ha detenido a un individuo como presunto autor de un delito contra la salud pública. En un cacheo superficial al individuo se comprueba que en uno de los bolsillos de su pantalón porta un paquete de bolsas de cierre hermético, asi como numerosas monedas de euro. En total fueron intervenidos 650 gramos de marihuana.