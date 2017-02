Arrestados tras denunciar un robo cometido cuando iban a comprar marihuana

No les salió bien una operación de compra-venta de marihuana y sufrieron un robo que denunciaron a la Guardia Civil. Lo que no tal vez no se imaginaron es que acabarían detenidos junto a uno de los presuntos ladrones. La Comandancia de Almería ha informado de que de los detenidos, son F.C.F., de 46 años; L.M.E.N., de 21; A.A.P., de 75, los tres vecinos de Níjar, y S.S., de 40, con domicilio en Roquetas de Mar. Todos ellos son investigados como presuntos autores de un delito contra la salud pública y a S.S. se le imputa además la comisión de un delito de robo con violencia cometido supuestamente contra los otros arrestados.

La Guardia Civil recibió una llamada la noche del 6 de febrero en el cuartel de Níjar a través de la cual uno de los detenidos informaba que acababa de ser víctima junto a otras dos personas de un robo con violencia e intimidación. Esta persona indicó que cuando los tres se encontraban en un punto próximo a un cortijo ubicado cerca la carretera de Lucainena de las Torres (Almería), seis desconocidos los habían amenazado con armas blancas e incluso un arma de fuego, sustrayéndoles varios efectos personales y documentos, para abandonar el lugar acto seguido en dos vehículos.

Los agentes se trasladaron al lugar y observaron cómo circulaba a gran velocidad por dicha carretera un automóvil con las características descritas por el denunciante.

Así, se solicitó la colaboración de la Policía Local de Níjar para llevar a cabo un dispositivo conjunto de búsqueda del coche en este municipio, de forma que fue localizado poco después, lo que a su vez posibilitó la identificación de su propietario, S.S. Junto al vehículo los agentes encontraron tres sacos llenos de marihuana con un peso aproximado de 11 kilos, además de la documentación de los denunciantes, por lo que se detuvo en el acto a S.S. por un delito de robo con violencia.

Un incendio declarado en la madrugada de este miércoles en Roquetas de Mar se ha saldado con hasta cuatro vehículos y la fachada de un edificio afectados por las llamas, de modo que el propio edificio también ha sido desalojado debido a la acumulación de humo en la zona. El 112 recibió sobre las 3,50 horas las primeras llamadas alertando de un incendio en la avenida Rey Juan Carlos I, a la altura del 106.

La Guardia Civil ha detenido en Pulpí a un joven de 27 años, con un abultado historial delictivo y vecino de Murcia por un presunto delito de tráfico de drogas, relacionado con la venta al menudeo de marihuana y cocaína en zonas de ocio juvenil de Murcia y Almería. El pasado mes de noviembre, en el marco del 'Plan de respuesta policial a la venta y consumo de drogas en zonas de ocio', sel inició la investigación.

La Junta ha presentado este miércoles en una jornada una herramienta creada por la Secretaria General de Salud Pública y Consumo, dependiente de la Consejería de Salud, para que la ciudadanía pueda calcular el dinero que deberían recibir de sus bancos tras el último pronunciamiento del Tribunal Europeo.

Dos mujeres de 30 y 71 años y dos varones de 31 y 49 años resultaron heridos ayer y fueron evacuados al Complejo Hospitalario de Torrecárdenas de Almería tras sufrir un accidente en el que se han visto involucrados dos turismos en el término municipal de Santa Fe de Mondújar. Sobre las 16:50 horas se produjo el siniestro en la carretera A-348.