El Banco de Alimentos reparte cuatro millones de kilos de comida en 2016

Cuatro millones de kilos de alimentos ha repartido el Banco almeriense a lo largo del pasado año 2016, a las más de 65.000 personas que lo han necesitado en la provincia. Tal y como ha detallado el presidente de esta ONG, Juan Azorín, la cantidad repartida en el año que se acaba de ir "es muy similar a la de 2015". "Entonces faltaron alrededor de 200 kilos para llegar a los cuatro millones". Todos estos alimentos se han hecho llegar a las familias a través de 306 asociaciones. En cuanto al perfil, como indican desde la dirección del Banco de Alimentos provincial, ha cambiado significativamente en los últimos años. Ahora la mayoría responde a un matrimonio joven (entre los 40 y 50 años) con más de dos hijos (entre los 2 y 15 años), "que ha vivido 'bien' y se ha visto azotado por la crisis y necesita alimentos". "Antes eran personas más desfavorecidas, más marginadas. Ahora no". "También hay usuarios que sí tienen trabajo pero que tienen sueldos que no llegan a 500 euros, y les ayudamos". Una de las actividades que ha marcado el año en el Banco de Alimentos ha vuelto a ser la Gran Recogida, en la que se han logrado un total de 300.000 kilos. "En dos días son muchos kilos", ha destacado Azorín. El pasado año 2015 se llegaron a recoger 400.000 kilos de alimentos. Algo menos que en la primera edición de este evento, en 2014, cuando se alcanzaron los 500.000 kilos. El presidente del Banco almeriense ha señalado que en lo referente al número de personas a las que la asociación sin ánimo de lucro ayuda, "este año han bajado en unas 3.000". "No es que sea una cifra demasiado significativa, pero indica que la situación está cambiando y eso es muy esperanzador". Como objetivos para el año que acaba de comenzar, Juan Azorín ha señalado que "queremos seguir el mismo camino en el que llevamos trabajando todos estos años". Cabe destacar las aportaciones que recibe la organización por parte de los ayuntamientos de la provincia, la Diputación, así como empresas privadas, y el pasado año además la de la Fundación Amancio Ortega. Gracias a esta aportación, el almacén del Banco de Alimentos, ubicado en Roquetas de Mar, cuenta con una nueva nave de 500 metros cuadrados para almacenar alimentos para los más necesitados, junto a la anterior. Una ampliación que era más que necesaria. El Convenio entre la Fundación Amancio Ortega y la Federación Española de Banco de Alimentos (FESBAL), con una aportación de cuatro millones de euros, se ha destinado a reforzar la estructura organizativa de los bancos de alimentos federados, tales como: la adquisición y alquiler de equipos, de naves de almacenamiento, de cámaras frigoríficas, básculas, carretillas y furgonetas, así como gastos vinculados a transporte, combustible, teléfonos, correos, electricidad, etc. Gracias a este dinero, se ha construido la segunda nave del Banco de Alimentos de la provincia. La Federación repartió entre las diferentes delegaciones provinciales la donación y, en el caso de Almería, el Banco de Alimentos recibió una ayuda de 96.000 euros, que sumada a otras aportaciones particulares, han permitido triplicar el espacio de almacenamiento del Banco. El almacén del Banco de Alimentos, ubicado en Roquetas de Mar, cuenta ahora con dos naves gracias a la Fundación Amancio Ortega -propietario del imperio Inditex-, que les ha construido uno nuevo, que supone 500 metros cuadrados para almacenar alimentos para los más necesitados. Una ampliación que, según el presidente del Banco de Alimentos, Juan Azorín, les era más que necesaria. Recientemente, para conmemorar su 25 aniversario, Hoteles Playa, firmaba un acuerdo con el Banco de Alimentos de Almería para donarle, el pasado 18 de septiembre, 25 toneladas de productos no perecederos.