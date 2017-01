Bisbal, embajador por excelencia de su tierra

David Bisbal ha ejercido de nuevo como embajador de Almería con motivo del Día de la provincia dentro de los actos organizados por la Diputación Provincial en el marco de la Feria Internacional de Turismo. Ha sido este jueves cuando el almeriense ha visitado el expositor de Costa de Almería. Fiel a su cita, el artista acompañado por el presidente de la Diputación de Almería, Gabriel Amat, el delegado provincial de la consejería de Turismo de la Junta, Alfredo Valdivia, y Javier A. García, vicepresidente provincial y diputado de Turismo, ha presentado ante el público reunido en el estand de Almería el vídeoclip de su canción Antes que no, que ha sido rodado en el Arrecife de las Sirenas. De nuevo el cantante ha utilizado para uno de sus trabajos un entorno natural de la provincia como es este escenario, el del Arrecife, situado en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

Los impactos a nivel turístico que ha cosechado son muy importantes, ya que a través de la visualización de este vídeoclip se ha logrado vender de una forma extraordinaria la provincia de Almería, que gana año a año nuevos visitantes. El single 'Antes que no' ha cosechado desde que viera la luz el pasado 13 de octubre más de 12 millones de visualizaciones en todo el mundo. Se trata de cifras exitosas que se pueden extrapolar al sector turístico de la provincia, ya que en esta ocasión el éxito cosechado por Bisbal es un nuevo éxito para Almería.

El almeriense ha declarado que para él es todo un orgullo que su nuevo trabajo, en particular, el vídeo de su último single, se convierta en un revulsivo para fomentar el turismo en la provincia. "Me alegro de ayudar en la promoción de mi tierra. No me supone ningún esfuerzo hablar de esta maravillosa provincia, porque soy almeriense, soy de esta tierra y hablo de ella de forma natural, me sale del corazón", ha resaltado. No obstante, ha expuesto que él solo aporta un grano de arena en un trabajo que ha sido impulsado por el Servicio Provincial de Turismo y los ayuntamientos de los 102 pueblos.

Además, David Bisbal ha explicado que gracias a grabar en entornos naturales de Almería son muchos los amigos y conocidos de todo el mundo que se interesan por descubrir Almería, que es un lugar que "ofrece mucho y destacado las muchas actividades de turismo activo que se pueden realizar a lo largo de todo el año", y es que el cantante ha informado que recomienda visitar Almería en cualquier época del año.

"Siempre que me preguntan a nivel informativo en qué época deben viajar a Almería les digo que todas son buenas. Les pongo ejemplos y es el caso que esta Navidad que he pasado en mi casa he subido a Calar Alto que estaba nevada y 40 minutos antes estaba en casa en manga corta".

Con este ejemplo se pone de manifiesto que la provincia de Almería tiene el privilegio de ofrecer al turista sol y playa, pero también nieve. Dos atractivos a los que les separan solo unos minutos. Entre la playa de la capital a la zona del Observatorio de Calar Alto tan solo distan 45 minutos, o lo que es lo mismo 63 kilómetros.

Quizá ha sido esta peculiaridad junto a otras muchas las que han conseguido que Almería haya batido cifras históricas. El propio Bisbal ha asegurado que "está orgulloso de leer y de a ver visto con sus propios ojos cómo llegan más personas a visitar la provincia".

Los datos de 2016 indican que se ha superado los cinco millones de pernoctaciones y se ha logrado consolidar a la provincia como uno de los destinos que más ha crecido el pasado año. El vicepresidente Javier A. García, ha informado que "el turismo nacional ha crecido un 22% por encima de la media andaluza y nacional y el internacional un 50% por encima de la media".

Por su parte, e presidente de la institución provincial, Gabriel Amat ha alabado la aportación que hace la imagen del artista para la promoción turística de Almería y como agradecimiento la Diputación ha entregado un libro a David Bisbal con una recopilación de imágenes de los diferentes spot y vídeos que ha grabado en la provincia.

"Agradezco este regalo pero debo deciros que todas esas imágenes las guardo en el corazón y agradezco mucho las vacaciones que me habéis permitido disfrutar en mi casa gracias a estos trabajos", ha declarado el cantante almeriense.