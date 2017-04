CCOO denuncia la "pésima" limpieza de los centros de Atención Primaria almerienses

El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Almería ha denunciado la "pésima" situación de la limpieza de los centros sanitarios de Atención Primaria en Almería. Unos lugares que, por ser visitados por enfermos, unos contagiosos y otros inmunodeprimidos, la limpieza adquiere una "importancia inusitada". Por el contrario en Almería, durante la mayor parte del día, "se deja en manos de pacientes o trabajadores no cualificados para ello". "Está demostrado que existen microorganismos multirresistentes que pueden persistir por algunos meses en el ambiente donde estuvo un paciente infectado. Y cualquier persona que pase por la misma sala multiplica el riesgo de adquirirlos. Ese riesgo sólo se puede eliminar con una limpieza adecuada", mantienen desde el Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Almería. Sin embargo, ha señalado CCOO, lo habitual en la provincia almeriense es que los centros de salud no dispongan de servicio de limpieza durante todas las horas de funcionamiento. "Son muchos los centros donde el horario de limpieza se ha reducido a unas horas por la mañana (a veces sólo una o dos) y algunas otras por la tarde, en un claro afán de ahorro, primando éste frente a la seguridad de pacientes y trabajadores. A ambos se le someten a un riesgo innecesario. No sólo por ser expuestos a ambientes insalubres por inadecuada limpieza, sino que además se les somete al riesgo de recoger los vómitos o deyecciones de pacientes enfermos. No es infrecuente observar en los centros de salud almerienses a pacientes o trabajadores aplicados en tareas de limpieza totalmente ajenas a sus obligaciones. Y todo por los recortes en las tareas de limpieza", ha afirmado CCOO.