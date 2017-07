La edil de Ciudadanos que se pasó al grupo de no adscritos quiere regresar al partido naranja

La concejal de Ciudadanos, Mabel Hernández, ha presentado a las 8:15 de esta mañana un escrito en el Ayuntamiento en el que solicita regresar al grupo de Ciudadanos. De esta forma pretende mantener a esta fuerza política con los tres ediles obtenidos en las últimas elecciones municipales.

La edil que la semana pasada removía todas las estructuras municipales al decidir pasar al grupo de no adscritos del Ayuntamiento pretende ahora hacer borrón y cuenta nueva y, como si no hubiera sucedido nada. Distintas fuentes apuntan a que esto no es posible y no está contemplada en la Ley de Régimen Local como tal. Juan Marín, líder regional del partido naranaja visitó el jueves y el viernes pasado la provincia y trató por todos los medios de evitar la ruptura del Grupo Municipal de Ciudadanos. Incluso, le llegó a pedir que dejara su acta de concejal. Mientras, el portavoz Miguel Cazorla convocaba a los medios de comunicación y aseguraba que había sido el último en enterarse de la decisión de su edil, aunque mantuvo que había habido diferencias 'siempre salvables y las pudiéramos podido hablar'.