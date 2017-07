CSIF denuncia la falta de previsión del SAS para el verano

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, ha denunciado la falta de previsión con la que, nuevamente, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha actuado con las contrataciones de verano en el Complejo Hospitalario de Torrecárdenas, especialmente con el colectivo de enfermeros. Según ha explicado el sindicato, la bolsa única de enfermería no está agotada como está haciendo ver la Administración, sino que los expedientes están sin baremar y la elevada puntuación de corte ha impedido llamar a miles de profesionales que estando en bolsa no han sido computados. Tal y como ha criticado CSIF, el SAS ha evitado trabajo administrativo y no ha baremado la bolsa, lo que ha supuesto contrataciones sin respetar la base que debe regir estos procesos como son premisas fundamentales como la igualdad, el mérito, la capacidad y la publicidad. CSIF ha exigido, a un año vista, que la Administración funcione y opere con la suficiente previsión el próximo año 2018 y baje la puntuación de la baremación de enfermería y otras categorías para que no se produzcan escenas como las de este año, de profesionales que, estando en bolsa, tienen que acudir a Personal de Torrecárdenas con el título debajo del brazo y donde se produce una selección de personal que depende de pautas tan arbitrarias como la inicial del apellido.