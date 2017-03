Calle Reyes Católicos (y III)

Conforme se agotaba el s.XIX, la primitiva Huerta del Sol fue colmatándose según lo previsto (1860) por el arquitecto provincial Marín Baldó en cuanto a la urbanización del moderno ensanche burgués. Así se sucedieron las cuadriculadas y regulares manzanas de viviendas y principales viarios: Navarro Rodrigo,MéndezNúñez, Rueda López y el eje transversal de la hoy semi peatonal calle Reyes Católicos.

En ese ocaso decimonónico, el sacerdote JoséMªNavarroDaráx –con calle en la capital e Hijo Adoptivo de Benahadux, donde adquirió una finca de recreo costeó una escuela de niñas pobres- vino de Valencia acompañando a su paisano JoséMªOrberá Carrión, preconizado obispo de la Diócesis urcitana (1876-1886) por bula de Pío IX. Nombrado canónigo, deán catedralicio y director del Monte de Piedad, antes de ser trasladado al deanato de la seo valenciana edificó a su expensas el soberbio Colegio de Jesús (luego Diputación y finalmente de Correos y Telégrafos, impunemente demolido), amén del fallido intento fundacional –dada la considerable fortuna familiar- del Banco Agrícola del Levante de Andalucía, con un fondo societario de 25 millones de pesetas. Amigo de los jesuitas y del arzobispo de Toledo, Ciriaco Sancha –secretario de Orberá cuando este era vicario capitular del arzobispado en Santiago de Cuba- fue, presumiblemente, el responsable del establecimiento en la capital de la Institución religiosa femenina creada por la velezana Dolores Rodríguez-Sopeña Ortega, de la que el pasado domingo ofrecimos su semblanza personal.

Según una gacetilla en La CrónicaMeridional de 13-I-1887, había donado un terreno en la entonces calleQuesada (parte inferior de RR.CC.), valorado en 20 mil reales, para el templo consagrado a la Sagrada Familia “que se va a edificar mediante la caridad pública”. Más capilla que iglesia, dada susminúsculasmedidas (paliada en parte con una tribuna alta semi circular que ganaba espacio), estaría adscrita a la parroquial de san Pedro y ofrecería servicio religioso a los vecinos de Las Almadrabillas y barrio de san José, además de cobijar ala Sociedad de Escuelas Dominicales de san Vicente de Paul. No obstante, y por razones que se me escapan, el 11 de septiembre de 1886 ya había sido protocolizado como venta ante el notario Mariano de Toro (AHPAL), con diferentes actores: la sociedad mercantil “Vicente Gay y hermano” le vende a Enrique LópezRull -arquitecto diocesano y autor del proyecto a construir- 293m/2 segregados de una finca principal en la dicha Huerta del Sol, por importe de 4.60 pesetas: “para que tome posesión del solar como mejor le convenga”. En la operación no figura Navarro Daráx ni elObispado, su propietario en una fecha posterior para mí imprecisa.En cualquier caso, cinco días después procedieron a la colocación de la “primera piedra”. A partir de ahora, y pese al impulso inicial (en julio la fachada está a punto de concluirse), la obra sufrirá prolongados parones debido a la penuria presupuestaria.

Hasta junio de 1901 no se reanudaron -ahora sí conmayor celeridad- por parte de López Rull y dirección artístico-decorativa de Carlos López Redondo, director de la Escuela de Artes y Oficios, “artista de indiscutiblemérito en materia pictórica”. Secundado por una decena de alumnos y profesores de la Escuela, entre los que no se encontraba el pintor Martínez Acosta como erróneamente se repite. Por fin llegó elansiado 18 de marzo de 1903 (y no en 1906 como insisten a partir de Tapia Garrido) en que capilla,tabernáculo y ornamentos sagrados fueron consagrados por el obispo Santos Zárate Martínez.

Las campanas, donadas por el farmacéutico Vivas Pérez y fundidas en el taller madrileño de JoséNoruega, llamaron a lamisa inaugural del dìa siguiente, festividad de san José, oficiada por NavarroDaráx con el acompañamiento musical del Sexteto Sánchez. En el anecdotario dos botones de muestra: la primera bodafue la del abogado y concejal Alfonso Manuel Cano, redactor de las primitivasOrdenanzasMunicipales, y las exequias fúnebres de Francisco Rueda López, fundador y propietario de LCM.

De estilo neobarroco y planta de cruz griega, llevaron a gala el que su ejecución fuera netamente local, tanto el personal ocupado (arquitecto, carpinteros, canteros, herreros, albañiles, decorador) como los materiales empleados, salvo las vidrieras barcelonesas de Giral; pavimento malagueño, campanas e imágenes del escultor valenciano José Mª Lluch. Además de la sobria fachada con la escena de la Sagrada Familia en bajorrelieve, destacan los mármoles blancos de Cóbdar, zócalos, pilastras, paños bordados en oro y la secuencia pictórica que cubre paredes, cúpula y cornisa del presbiterio con ángeles, papa Pío IX y León XIII, inscripciones y aegorías. Por estas fechas consagraron asimismo la original iglesia de san José, en el Barrio Alto; también con planos de López Rull.

DAMAS CATEQUISTAS

Procedentes de Madrid, el 13-II1906 llegaron en el tren-correo “seis señoras pertenecientes a la Asociación de Damas Catequistas” para establecerse en la ciudad y hacerse cargo de la Sagrada Familia como capilla conventual. Una semana después abrieron su casa rectoral en Reyes Católicos nº 38 (ocupada hoy enparte por el bufete “Requena Company. Abogado”), anexa al templo y con acceso directo. Primero en régimen de alquiler y en 1908 de su propiedad, coincidente con la elevación de una segunda planta al inmueble. Desde el momento de su venida desplegaron una intensa actividad catequética entre la clase obrera “y braceros”, con apertura de centros de enseñanza (nocturna dominical) y taller de labores en el Puerto y calle Javier Sanz.

El gobernador Civil aprobó el reglamento por el que debía regirse la institución, a la par que colaboraban estrechamente con el obispo Santos Zárate en su cruzada en contra de las Escuelas laicas, “enemigas de la Religión, la Patria y la Familia”.

Previo a la guerra civil abandonaron la ciudad, casa rectoral e iglesia (desvalijada), convertida en sede de la Federación Universitaria de España (FUE). Restaurada por Regiones Devastadas, en mayo de 1947 fue nuevamente abierta al culto siendo obispo Enrique Delgado y arquitecto Francisco Canseco. Un cambioradical va a experimentar el recoleto templo. El 30-XII-2005 el Obispado de Almería “confía a la comunidad católica rumana la iglesia de la Sagrada Familia (Bisérica Greco-Católica Romana. SFanta Familia)”. Con el decreto firmado por el prelado González Montes se prestaría atención religiosa a familias migrantes delEste y cumpliría el deseo de “conservar su rico patrimonio cultural cristiano”. El sacerdote rumano George Boros fue el primero en atender el rito litúrgico-bizantino dedicado a san Juan Crisóstomo. Atrás quedaron los lunes almerienses dedicados a san Nicolás. Hoy es digno de admirar un espectacular Iconostasio ante el altarmayor, labrado enmadera de Transilvania y medallones policromados (profetas, apóstoles, evangelistas) or el pintor Bos Cosmina.