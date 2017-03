Campaña de información sobre las Farmacias de Guardia

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Almería va a poner en marcha una campaña informativa dirigida a la ciudadanía y usuarios de las oficinas de farmacia, dando a conocer el servicio de las Farmacias de Guardia, puesto que las 24 horas del día, los 365 días, un farmacéutico garantiza la dispensación de medicamentos. En el exterior de todas las farmacias se encuentra la información sobre cuáles son los puntos de guardia en cada una de las noches y festivos de la semana y el mes, según la zona. Esta información también se encuentra disponible en www.cofalmeria.com . La presidenta del Colegio Oficial almeriense, Pepita Ortega, recuerda que "el servicio de guardia es obligatorio y no retribuido, no cuesta nada al ciudadano, pero no por ello es gratis".