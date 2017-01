El Campeonato Mundial de Ornitología recibirá a miles de aficionados a las aves

Roquetas se alza este fin de semana como capital internacional ornitológica gracias a la celebración del 65º Campeonato Mundial de Ornitología al que han acudido más de 27.000 ejemplares que, desde ayer viernes y hasta el domingo por la tarde, podrán ser vistos por aficionados y criadores.

El campeonato fue inaugurado a media mañana del viernes por la presidencia la Confederación Ornitológica Mundial (COM), que es la organización internacional que coordina las principales actividades de los aficionados a la reproducción en ámbito doméstico de los pájaros, destacándose de entre todas ellas, este campeonato mundial del que Almería es sede por segunda vez.

El Palacio de Congresos de Aguadulce acoge casi 30.000 aves del mundo

Ayer, en su primera jornada de apertura al público (en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce), la actividad ya congregó a numerosas personas deseosas de intercambiar impresiones con los miles de criadores de más de 20 países de todo el mundo que se han dado cita en esta actividad.

Hoy sábado, los visitantes podrán volver a acudir a las instalaciones roqueteras a partir de las nueve de la mañana, mientras que la programación de la tarde prevé, a las 19:30 horas, la entrega de los premios a los mejores pájaros, en las distintas categorías establecidas. No en vano, la COM está asistida en todos los asuntos de carácter técnico por la orden mundial de jueces (OMJ), una institución que trabaja al amparo de los estatutos de la COM, y está formada por jueces expertos de los diferentes países miembros.

Mañana domingo, la exhibición de pájaros en Aguadulce será desde las diez de la mañana a las 17.30 horas. Durante estas tres jornadas, el Campeonato Mundial de Ornitología dará la oportunidad, a los muchos aficionados de la provincia, de observar de cerca una amplísima variedad de lipocromas, melánicos, psitácidos, exóticos o híbridos.