En La Cañada... hay playa

La Plataforma Salvemos la Playa de Costacabana obtuvo sus resultados. A la estela, le siguen ahora los vecinos de La Cañada con una singular movilización, que se extiende a otros barrios y en las redes sociales. Llevan recogidas más de 3.000 firmas reclamando la regeneración de este tramo de costa, donde la playa casi es inexistente, y que no se cierre la carretera del litoral, una posibilidad que temen que ocurra: es el único acceso que les queda a los residentes de La Cañada para ir a la playa.

La Asociación de Comerciantes del barrio, el AMPA de San Urbano del colegio San Indalecio, y la Asociación de Vecinos San Urbano se han unido con un objetivo doble común y cuentan con refuerzos: la Asociación Antonio de Torres, Bomar, la Asociación de Mayores El Puente y la Agrupación Musical San Indalecio. Todos ellos están trabajando, dentro de la Plataforma Salvemos la Playa de La Cañada, por la recogida de rúbricas a entregar al Ayuntamiento de Almería.

Les queda tiempo aún, hasta febrero no tienen intención de cerrar la campaña, pero llevan recabadas una cifra superior a las 3.000 firmas y muchos "SOS" en redes sociales, como Facebook, donde se les pide a los vecinos colaborar de una forma divertida, fotografiándose con carteles como las imágenes ilustrativas de esta información.

No es la primera vez que emprenden una iniciativa similar. Lo hicieron hace algún tiempo, registrando en Costas la pertinente solicitud de regeneración de la playa, si bien en la actual campaña los vecinos dan un paso más. Ante la posibilidad de rescatar los antiguos proyectos de 2005 para la ampliación del paseo marítimo, que incorporan un posible cierre de la carretera de la costa, los vecinos permanecen en alerta, por lo que las rúbricas a acumular hasta febrero serán registradas en el Consistorio a favor de la conservación de este acceso. "Diputación nos ha dicho que no va a suceder, sino que lo que se quiere es mejorar el carril bici ampliándolo hasta Costacabana, pero tenemos experiencias malas como la carretera de Sacramento. ¿Y para qué queremos una playa regenerada, si luego no vamos a poder llegar a ella?"

Es el planteamiento vecinal, trasladado por Gracia López, una de las impulsoras de la iniciativa, que incluirá una "marcha primaveral" en defensa de los accesos.