Cárcel por insultar por WhatsApp a la expareja enferma de su actual novio

El Juzgado de lo Penal número 1 de Almería ha condenado a seis meses de prisión y 32 días de trabajos en beneficio a la comunidad a una mujer que insultó por WhatsApp a la expareja de su novio, a la que le dijo que se muriese a pesar de saber que tenía una enfermedad genética incurable.

La sentencia, dictada por conformidad de las partes y consultada por Diario de Almería, recoge que la acusada, F.R., se encontraba el 7 de febrero en la cafetería Habana Playa del Zapillo.

Allí también se encontraba la expareja del novio de la acusada, madre de una niña de 6 años, que acompañaba en ese momento a la acusada, ya que los hechos tuvieron lugar durante el periodo de visitas atribuido al padre.

F.R. comenzó a insultar a la mujer diciéndole "puta" y "cerda", ante lo que la niña reaccionó tirándole del pelo. En ese momento, la acusada cogió con fuerza a la menor, la golpeó en los glúteos y la pellizcó en las mejillas con "ánimo de menoscabar su integridad física".

El magistrado Luis Miguel Columna Herrera señala asimismo que a lo largo del mes de febrero de ese año la acusada envió a esta mujer en diversos momentos una serie de mensajes por WhatsApp a través del teléfono móvil de su novio y expareja de la víctima. En los mensajes, "con ánimo de menoscabar su integridad moral, a sabiendas de que la víctima padece una enfermedad genética sin tratamiento", le dijo cosas como "fea, mierda, vieja basura barata, tienes de todo enfermedad, poco a poco se afecta y te mueres, muérete anda, zorra, no te como tu cono feo y tienes cáncer en tu cono, me cago su muerto, de viva y cuando mueres me meto y me gafo", entre otras.

Por estos hechos, F.R. ha sido condenada por un delito de malos tratos y otro contra la integridad moral a sendas penas de 32 días de trabajos en beneficio de la comunidad y seis meses de prisión, con prohibición de aproximarse a la hija de su novio y a la madre de ésta a menos de 100 metros durante dos años. No obstante, la pena privativa de prisión ha sido suspendida durante el plazo de dos años.