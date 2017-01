Cáritas extiende su solidaridad a más de un centenar de personas sin hogar

Aunque parece que ya se habla bastante más que en años anteriores de recuperación económica, desgraciadamente no es un fenómeno universal. No todo el mundo corre la misma suerte, y aunque la mayoría de los indicadores den muestras de mejora, cientos de personas siguen sufriendo en primera persona -y en algunos casos de forma dramática-, las consecuencias de una crisis que también es social y que ha agravado la ya de por sí elevada desigualdad.

Cifras que lo ponen de manifiesto son las más de 180 personas sin hogar atendidas a lo largo de 2016 por Cáritas Diocesana de Almería, todos ellos protagonistas involuntarios de la cara más amarga de los problemas económicos. Del total de personas que se beneficiaron de la atención de esta organización, más de la mitad fueron inmigrantes que llevaban menos de un año en la calle. Concretamente y tal y como ha detallado el presidente de Cáritas en Almería, José Luis Aguilar, un total de 91 personas han sido varones extranjeros; 49 varones españoles; 20 mujeres de nacionalidad española y otras 20 inmigrantes. A lo largo del pasado año, Cáritas Diocesana de Almería llevó a cabo un total de 1.418 actuaciones para atender diferentes procesos relacionados con las personas sin hogar en la capital. El programa de atención a personas sin hogar de Cáritas Diocesana está orientado a quienes no disponen de una vivienda digna, carecen de recursos y de lazos comunitarios y familiares. La falta de vivienda, la dificultad de acceder al mercado laboral, las carencias de salud y del entorno familiar hacen cada vez más difícil la incorporación y participación en la sociedad de las personas en situación de grave exclusión. Aunque los efectos de la recesión han podido agravar la situación, desde Cáritas advierten que la "situación de fractura social" que padece nuestra sociedad no es un efecto de la crisis sino una consecuencia del modelo socioeconómico; ya que dos de cada tres personas en situación de exclusión provienen de antes de la crisis. En España, 40.000 personas se encuentran en situación de sin hogar, encontrándose este país a la cabeza de Europa en términos de desigualdad, solo por detrás de Rumanía, según el último informe de Foessa. La memoria de Cáritas correspondiente al pasado año 2016 aun no se ha elaborado, si bien se estima que el perfil de personas atendidas no varíe mucho con respecto al 2015. En este período, el perfil de personas atendidas correspondía en su mayoría de mujer de entre 25 y 44 años con estudios primarios y desempleada. En 2015 se siguieron consolidando los diferentes proyectos que Cáritas Almería tiene para dar respuesta a las necesidades más imperiosas que sufren las personas a las que acompañamos y, en general, la sociedad en la que vivimos. Estos proyectos son una firme apuesta por colocar a las personas y su dignidad en el primer lugar de todo lo que hacemos, lo que lleva a privilegiar cada vez más los procesos de promoción de la persona por encima de las tareas asistenciales. Cáritas es conocida por su atención y ayuda a las personas, familias y colectivos más necesitados de nuestro mundo. También en Almería, donde sigue dejando huellas de solidaridad y transformación social. Porque, más allá de los programas y las acciones concretas que realiza esta Institución de la Iglesia Católica, está el deseo de generar procesos de transformación en nuestro mundo que beneficien directamente a los empobrecidos y más vulnerables.