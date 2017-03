Carpa, globos y octavillas para difundir en Pescadería el "presupuesto naranja"

El barrio de Pescadería ha conocido, de primera mano, las medidas que el Grupo Municipal de C's en el Ayuntamiento de Almería ha acordado en el documento de apoyo a los presupuestos de la capital y que "cambiarán un barrio olvidado y abandonado por el equipo de gobierno". Así lo ha explicado el portavoz municipal de la formación naranja, Miguel Cazorla, desde una carpa informativa montada en Pescadería, donde decenas de vecinos que se interesaron por la "senda naranja de los presupuestos".

"Este barrio no puede esperar más, hace décadas que no se invierte en él y Ciudadanos ha incluido más de ocho medidas para adecentar y hacer atractivo uno de los barrios más históricos de la capital", ha destacado. Los concejales de C's, junto a afiliados y simpatizantes de la agrupación, han repartido material informativo con las medidas que se realizarán en este barrio. Entre ellas, la remodelación del Barranco del Caballar o la del puente de la plaza Pavía, así como obras para adecentar y señalizar varias calles intransitables. "Debemos priorizar la inversión en proyectos de reformas y conservación mediante actuaciones concretas, sobre todo en barrios en los que no se han invertido en años y cuya inversión más importante no se ha planteado aún, como es en educación y conciencia ciudadana", ha subrayado Miguel Cazorla. Otro de los asuntos tratados con los vecinos ha sido la rehabilitación de la Casa del Mar. Unas con el que Ciudadanos "se ha implicado tanto a nivel local como autonómico para que, de una vez y tras 8 años", se retomara el proyecto al que han presentado oferta 29 empresas.