Castellón: 'La presidenta tiene la oportunidad de comprometerse para que la Junta deje de ser una rémora para la ciudad'

“Con ánimo constructivo y reivindicativo, de forma cordial y leal entre dos administraciones condenadas a entenderse”. De esta forma el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, afrontará mañana el encuentro que le reunirá en Almería, en las dependencias de Alcaldía, con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Diaz, casi 14 meses después que el primer edil remitiera a la presidenta su ofrecimiento y entera disposición para celebrar un primer encuentro en el que, aparte de entablar las pertinentes relaciones protocolarias y de cortesía recíprocas, se preveía tratar todos aquellos asuntos que afectaran a la agenda de gobierno de ambas administraciones.

En comparecencia ante los medios de comunicación, el primer teniente de alcalde, Miguel Ángel Castellón, ha reconocido en esta reunión “una oportunidad para que la Junta de Andalucía deje de ser una rémora para la capital y que la presidenta, personalmente, se comprometa y se implique verdaderamente en la resolución de aquellas cuestiones que dependen de esta administración, que la ciudad viene demandando y que el alcalde va a reivindicar, cara a cara, y con un documento elaborado para la ocasión”.

Castellón espera que “la reunión transcurra dentro de la más absoluta normalidad entre dos administraciones condenadas a entenderse” y que la presidenta “venga con soluciones a muchos de los asuntos que hay todavía sobre la mesa. Estoy convencido de que conoce la realidad de esos asuntos y que está al día de las soluciones que precisan”.

Demandas

Sobre cuatro ejes principales, desarrollo económico y empleo, educación, infraestructuras y patrimonio cultural e histórico, girarán las peticiones que el alcalde quiere poner sobre la mesa en esta reunión, “requiriendo la implicación personal de la presidenta Díaz y considerando, como creemos, que a este encuentro llega para comprometerse y no solo por una cuestión de calendario”.

Castellón considera que, después de casi más de doce años de tramitación, “ha llegado el momento de poner fecha a la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que requiere de la voluntad política que llevamos reclamando desde hace tiempo. Su aprobación abriría una puerta importante a la creación de empleo con la disposición, por ejemplo, de suelo industrial en la ciudad que hoy se encuentra limitada en ese aspecto”.

También se pedirá a la presidenta en este encuentro “mayor implicación y colaboración con el proyecto Puerto-Ciudad. Un proyecto de esta envergadura y de esta importancia, que va a generar mucho crecimiento económico y oportunidades de empleo, no puede tener a la principal administración al margen. No ha pasado en otras ciudades con proyectos similares y por ello reclamaremos su implicación y participación en este proyecto”, ha precisado Castellón.

Otro de los asuntos sobre los que el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, reclamará mayor atención por parte de la Junta, en el ámbito de sus competencias, será en materia educativa. Respecto a ello Castellón ha explicado que “hacen falta infraestructuras educativas en la capital que se vienen demandando y que, en relación a otras ciudades, suponen un agravio comparativo, más allá de ser algunas demandas históricas. Es el caso de los Conservatorios de Danza y Música, para los que el Ayuntamiento ha cedido suelo para su construcción o una mayor atención por parte de la Junta de Andalucía a la OCAL”, recordó.

De igual forma, desde el Ayuntamiento se volverá a reclamar a la presidenta de la Junta “una decidida apuesta por el patrimonio y el turismo de Almería, con un mayor y mejor mantenimiento del Conjunto Monumental de la Alcazaba, potenciando también su promoción turística, y abordando la rehabilitación y la puesta en valor del Cable Inglés, después de más de veinte años esperando”, así como inversiones en abastecimiento, saneamiento, infraestructuras viarias, como los accesos a Almería por la A-92, o el desbloqueo de proyectos como el PERI de San Cristóbal.

Finalmente Castellón ha lamentado que “este encuentro no hubiera llegado mucho antes, porque muchas de las demandas que plantearemos en esta reunión no están incluidas en los presupuestos de la Junta, unas cuentas que no son buenas para la ciudad”.