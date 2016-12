Cazorla insta a dejar trabajar a la justicia en el Mesón Gitano

El portavoz de C's, Miguel Cazorla, también tuvo la oportunidad de referirse a la información adelantada este lunes por Diario de Almería sobre el Mesón Gitano. Y es que siete imputados, entre ellos altos funcionarios del Ayuntamiento de Almería y representantes de la empresa adjudicataria del proyecto y obra, Facto, se sentarán en el banquillo en una vista oral que terminará por discernir la existencia de dos posibles delitos penales, prevaricación y tráfico de influencias, en la adjudicación del polémico inmueble a los pies de la Alcazaba.

Cazorla dijo no tener conocimiento de quiénes son los funcionarios imputados o la medida de las imputaciones, así como si dichas imputaciones "pueden afectar a la vida política". "Entiendo que las imputaciones no son de cargos públicos, con lo cual, desde el momento en el que entre los imputados no hay ninguno que sea un cargo político, no tenemos nada que decir", sostuvo el portavoz de la formación naranja, instando a su vez que "dejar trabajar a la justicia, que obre, que lo están haciendo muy bien, y ya se pedirán responsabilidades políticas cuando llegue el momento".

Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción número 3 de Almería ha dado por concluida las averiguaciones cursadas, emplazando, a través de una resolución, al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares personadas, el Colegio Oficial de Arquitectos y la formación política UpyD, que formulen en el plazo de diez días (antes de final de año), escrito de acusación, solicitando la apertura del juicio o el sobreseimiento de la causa, posibilidad ésta que en principio se descarta. A los cuatro funcionarios municipales y a las tres personas vinculadas a Facto, les recuerda la posibilidad del recurso de reforma (variando la resolución judicial, atenuándola o dejándola sin efecto), o recurso de apelación.