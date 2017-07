Del 'Cazorlazo' al 'Mabelazo'

Mabel Hernández ha desequilibrado la balanza en el Ayuntamiento de Almería. Resta saber a qué lado, si lo hubiera. Ayer decidió que prefiere ir por su cuenta y convertirse en concejal no adscrita en el Ayuntamiento de Almería a ser compañera de Miguel Cazorla, su portavoz, en los dos años que restan de legislatura. Mabel ha sido clara: "El motivo que me ha llevado a ello ha sido la falta de entendimiento con el concejal-portavoz Miguel Cazorla Garrido y las consecuencias que de ello han derivado". Mabel se convierte ahora en una pieza clave dentro del entramado municipal. Era, además, responsable institucional de Ciudadanos en la provincia de Almería, cargo que deja de representar al abandonar el partido.

Su decisión cambia de forma radical el modo en el que está estructurado el Ayuntamiento de Almería. Hasta ahora era Ciudadanos quien poseía la manija en la toma de decisiones a la hora de aprobar las mociones, pero ahora el partido de Miguel Cazorla ha perdido fuerza. Y bastante. El plenario, compuesto por 27 concejales (13 de ellos del PP, 9 del PSOE, 2 de Ciudadanos, 2 de IU y la nueva no adscrita), deja ahora una gran responsabilidad en manos de Mabel Hernández. Tan solo con su voto sacaría adelante las propuestas del Partido Popular, pero también tiene en su mano inclinar la balanza hacia el bando de la oposición. Eso sí, ello supondría ponerse del lado de Ciudadanos, y teniendo en cuenta que se marcha por diferencias con el portavoz, igual es algo que no sucede bastante a menudo. O, simplemente, no sucede. Y eso traería daños colaterales y un perjuicio para el resto de partidos de la oposición. Aun así, Mabel Hernández ha preferido no mojarse al respecto tras su decisión y remitió a los medios de comunicación un escueto comunicado en el que aseguro que como concejal de la oposición seguiré trabajando "por los intereses de Almería y los almerienses". Fue en la mañana de ayer cuando presentó en el registro municipal su solicitud para abandonar Cs.

Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos no quisieron realizar valoraciones en el día de ayer. Así que habrá que esperar a una nueva comparecencia de Miguel Cazorla. Sí que lo hicieron el resto de partidos presentes en el plenario. Todos ellos fueron cautos, respetaron la decisión de Mabel Hernández y no quisieron pronunciarse al respecto de su futura inclinación, en caso de que la hubiera. Para el Partido Popular, esta nueva situación supone tener que llevar a cabo conversaciones con cuatro partidos diferentes para llegar a un entendimiento.

Y todo esto sucede en medio de la insistencia de Ciudadanos para que el alcalde le conceda una cita para revisar el pacto de investidura con el objetivo de "impulsar el avance de la ciudad en los próximos años Y consensuar la ejecución de los programas electorales de ambos partidos". Ramón Fernández-Pacheco sentenció que desde Ciudadanos afán por hacer públicas las convocatorias de este tipo" que, a su juicio, deben responder "a un fin que a mi se me escapa y que tiene que ir más allá de llegar a acuerdos".

La historia de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería comenzó con sorpresa y tiro porque me toca. En su día, Miguel Cazorla, tras entrar en el plenario con tres concejales (acompañado de Mabel Hernández y Rafael Burgos) realizó una ronda de contactos y se reunió con los candidatos Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (PP) y Juan Carlos Pérez Navas (PSOE) para estudiar sus programas electorales y elaborar propuestas de futuro para la capital. A Cazorla le gustaron más los motivos del PSOE y les dio su si. Juan Carlos Pérez Navas estaba listo para ser el nuevo alcalde de la capital. Había convencido a 20.207 votantes y a Cazorla, que le brindaba sus tres concejales para cambiar el signo del gobierno del Ayuntamiento, que durante los últimos cuatro años había sido gestionado en mayoría por el PP de Luis Rogelio.

Pero nada de lo pactado resultó. La misma mañana del día de investidura, Cazorla admitió que el partido le había invitado a abstenerse antes de apoyar a "un partido que no había ganado las elecciones".